Trump anuncia que su jefa de gabinete tiene cáncer y que seguirá en el puesto durante su tratamiento

Archivo - La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, junto a Donald Trump durante una reunión internacional en el Despacho Oval. - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha sido diagnosticada con cáncer de mama y que seguirá en el puesto durante su tratamiento, hecho que ha atribuido a su "fortaleza" y su "compromiso profundo" con el pueblo estadounidense.

"Es una jefa de gabinete increíble, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco; sin embargo, por desgracia, le han diagnosticado un cáncer de mama en fase inicial y ha decidido afrontar este reto de inmediato, en lugar de esperar", ha señalado el presidente norteamericano en un mensaje en redes sociales, en el que ha indicado que Wiles cuenta con un "equipo médico fantástico" y su pronóstico es "excelente".

De esta forma, Trump ha confirmado que Wiles seguirá en su puesto mientras se somete al tratamiento por su enfermedad. "Durante el periodo de tratamiento, pasará prácticamente todo el tiempo en la Casa Blanca, lo que me hace, como presidente, muy feliz", ha indicado, para destacar su "fortaleza y su compromiso" para seguir haciendo el trabajo de jefa de gabinete. Esta decisión, ha subrayado Trump, "lo dice todo sobre ella".

"Susie, una de mis asesoras más cercanas e importantes, es fuerte y está profundamente comprometida con el servicio al pueblo estadounidense", ha indicado, para desearle una pronta recuperación y expresarle su apoyo ante este trance.