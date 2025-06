Trump anuncia una nueva reunión con Irán para el próximo jueves

El presidente estadounidense, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que que está prevista una nueva reunión con representantes iraníes para el próximo jueves.

Trump ha explicado en comparecencia ante la prensa desde la Casa Blanca que la conversación con Netanyahu ha ido "muy bien" y que habrá "una reunión con Irán el jueves", la que será la sexta ronda de contactos bilaterales con vistas a lograr un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"Estamos intentando llegar a un acuerdo (con Irán) para que no haya destrucción ni muerte", ha explicado Trump, que ha apuntado que los iraníes son "negociadores duros".

Al ser interrogado por los obstáculos para un acuerdo, Trump ha afirmado que "piden cosas que no se pueden hacer". "Nos han trasladado lo que opinan del acuerdo y he dicho que sencillamente no es aceptable", ha explicado.

En cuanto a las negociaciones para la liberación de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza, Trump ha afirmado que "Irán está implicado". "Veremos qué pasa con Gaza. Queremos a los rehenes de vuelta", ha resaltado.

También se ha referido a la captura del buque humanitario 'Madleen', en el que viajaba la activista sueca Greta Thunberg, de la que ha dicho que es una "persona enfadada", "extraña", al tiempo que le ha recomendado "una clase de gestión de la ira".

Más tarde, la oficina de Netanyahu ha publicado una nota oficial sobre la conversación, que ha durado unos 40 minutos. "El presidente Trump ha informado al primer ministro de que EStados Unidos ha presentado una propuesta razonable a Iran y que espera recibir una respuesta en los próximos días", ha relatado.

"El presidente estadounidense ha informado al primer ministro de que tiene previsto mantener otra ronda de conversaciones con irán el fin de semana", ha apuntado.