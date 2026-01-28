Trump anuncia una "pequeña desescalada" de las redadas antimigración en Minnesota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Kent Nishimura - Pool via CN

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes una "pequeña desescalada" de las redadas contra las personas migrantes en el estado de Minnesota, tras la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en apenas semanas por parte de agentes federales en la ciudad de Minneapolis.

"Vamos a hacer una pequeña desescalada", ha declarado durante una entrevista concedida a la cadena Fox News en la que ha matizado que "no es una retirada (de las agencias migratorias), es un pequeño cambio".

El inquilino de la Casa Blanca ha defendido de este modo que el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, haya abandonado Minneapolis, afirmando ante la cadena conservadora en Iowa que "todos los que tienen un negocio en esta sala saben que se hacen pequeños cambios".

"Sabes, Bovino es muy bueno, pero es un tipo bastante excéntrico, y en algunos casos eso es bueno. Quizá no fue así aquí", ha considerado, un día después de anunciar su retirada junto a la de algunos agentes federales de la citada localidad, pese a que el Ejecutivo ha asegurado que no se ha "relevado" a Bovino de sus funciones.

El mandatario se ha referido asimismo al "zar de las fronteras", Tom Homan, elegido para reemplazar a Bovino en Minneapolis: "Es fantástico. Es un tipo duro, pero lo he observado a lo largo de estos años y se lleva bien con gobernadores y alcaldes".

De hecho, Homan se ha reunido este martes por separado con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y con el regidor de Minneapolis, Jacob Frey, quien ha descrito el encuentro como "muy productivo". "Le he reiterado (a Homan) que mi principal petición es que la operación Metro Surge finalice lo antes posible. La seguridad pública funciona mejor cuando se basa en la confianza de comunidad, no en tácticas que generan miedo o división", ha agregado en redes sociales.

Estas declaraciones llegan después de la muerte de Alex Pretti y de Renée Good, ambos ciudadanos estadounidenses de 37 años tiroteados por agentes federales en el marco de sus operaciones contra migrantes en Minneapolis. El presidente Trump ha lamentado su fallecimiento: "Fue terrible. Odio ver eso".