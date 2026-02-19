Trump anuncia durante la reunión de la Junta de Paz que nombrará a Jared Kushner enviado especial

Archivo - El yerno del presidente de EEUU, Donald Trump, Jared Kushner. - Contacto - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este jueves de que nombrará a su yerno, Jared Kushner, enviado especial de paz, un anuncio que se ha producido durante la reunión de la Junta de Paz de Gaza que ha tenido lugar en Washington, la capital del país, ante decenas de líderes mundiales.

Trump, que ha destacado los esfuerzos de esta nueva organización para "estabilizar y reconstruir Gaza", ha afirmado que Kushner se centrará en lograr "nuevos acuerdos diplomáticos" y ha subrayado su "papel" en trabajos anteriores, como en el marco de las negociaciones de los Acuerdos de Abraham.

"Es un tipo muy inteligente. También lo vamos a convertir en un enviado de paz. Los dos lo son (él y Steve Witkoff), y una cosa puedo decir, al menos estamos cubiertos desde el punto de vista del coeficiente intelectual", ha señalado.

Kushner, por su parte, ha expresado que "el pasado no puede cambiarse, pero se puede cambiar el futuro si las cosas se hacen bien". "Si los judíos y los musulmanes trabajan juntos, si los israelíes y los palestinos lo hacen, junto a los estadounidenses, los búlgaros y los británicos, y gente de todo el mundo, entonces podemos trabajar juntos por un objetivo común que es la paz", ha sostenido.

Casi 50 países se han sumado a la sesión inicial de la Junta de Paz, excediendo así los participantes a los 27 miembros fundadores del organismo, entre los que solo hay dos países de la Unión Europea: Bulgaria y Hungría. Sin embargo, el evento ha salido adelante sin la presencia de representantes palestinos.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, que también ha acudido a la cita, ha destacado los esfuerzos adoptados para lograr la entrada de ayuda en el enclave palestino desde el alto el fuego de octubre de 2025.

Waltz ha afirmado que 4.200 camiones con ayuda han entrado cada semana durante un total de trece consecutivas. "El mayor número en años", ha puntualizado a pesar de las críticas vertidas por parte de organizaciones internacionales contra Israel por la imposición de restricciones a la entrada de ayuda.