Trump aplaude la ayuda de los militares británicos en Afganistán frente a la oleada de críticas desde Londres

Archivo - Imagen de archivo de militares británicos - Jane Barlow/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este sábado la ayuda prestada por los militares británicos durante la guerra de Afganistán tras granjearse en las últimas horas una oleada de críticas de las autoridades de Reino Unido después de poner en duda su contribución al esfuerzo de combate.

El primer ministro, Keir Starmer, tildó este viernes de "insultantes" las declaraciones de Trump en las que dijo que las tropas de la OTAN se quedaron "un poco en la retaguardia" durante la invasión de Estados Unidos en Afganistán en 2001, donde murieron más de 450 militares británicos.

"Considero que los comentarios de Trump son insultantes y, francamente, espantosas. Y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a los seres queridos de quienes murieron o resultaron heridos y, de hecho, a todo el país", ha expresado en declaraciones difundidas por su oficina.

En respuesta y para desactivar la tensión, Trump ha aplaudido este sábado a los "grandes y valientes" soldados de Reino Unido que "siempre estarán con los Estados Unidos de América".

"En Afganistán, 457 murieron, muchos resultaron gravemente heridos y todos formaron parte de los guerreros más destacados. Es un vínculo demasiado fuerte para romperse. Las Fuerzas Armadas del Reino Unido, con un corazón y una alma inmensos, son insuperables, excepto por las de Estados Unidos", ha indicado.

"Los queremos a todos y siempre les querremos", ha concluido el mandatario en su mensaje, publicado en sus redes sociales.