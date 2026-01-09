Trump apoya el proyecto de ley que prevé aranceles del 500% a los países que apoyen a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - GOBIERNO DE EEUU

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su apoyo al proyecto de ley que prevé la imposición de aranceles del 500 por ciento sobre aquellos países que apoyen a Rusia, como China, India y Brasil, en un intento por presionar a Moscú para que ponga fin a la invasión de Ucrania, que se acerca ya a su cuarto año.

El senador Lindsey Graham ha informado de que la medida ya cuenta con la aprobación del presidente y ha destacado que se trata de una legislación "de vital importancia" para abordar la guerra. "Tras una reunión productiva con Trump en la que hemos abordado diversos asuntos, ha dado luz verde al proyecto bipartidista de ley de sanciones en el que llevo meses trabajando junto a mis colegas", ha expresado Graham en un comunicado difundido en redes sociales.

En este sentido, ha resaltado que esta postura llega "en un buen momento, a medida que Ucrania hace concesiones para lograr la paz con (Vladimir) Putin, que sigue asesinando a gente inocente", según recoge el comunicado.

La Ley de Sanciones contra Rusia de 2025, que cuenta con el respaldo tanto de republicanos como de demócratas, está diseñada para que Trump pueda poner en marcha las medidas necesarias que lleven al "aislamiento sin precedentes" de Rusia y "castigar" así a las mayores economías globales que sigan haciendo negocio con Moscú.

Esta medida podría llevar a Washington a imponer gravámenes del 500 por ciento sobre todos los bienes importados de países señalados por adquirir petróleo ruso o productos derivados, además de uranio. "Esto va a estrangular a Rusia a nivel económico y evitará que otros países socaven las sanciones estadounidenses", ha explicado Graham.

Además, ha apuntado a que "permitirá a Trump castigar a todos aquellos que busquen crudo ruso barato y que estén contribuyendo a la maquinaria de guerra de Putin". La votación podría tener lugar la próxima semana en la Cámara de Representantes.

La decisión llega a medida que aumenta la presión estadounidense sobre Moscú. El miércoles por la mañana, las fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero que intentaba transportar petróleo venezolano sancionado a Rusia.