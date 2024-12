Trump arremete contra las personas transgénero y promete "cerrar las fronteras" en su primer día en la Casa Blanca

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este domingo contra las personas transgénero y ha prometido "cerrar las fronteras" en su primer día en la Casa Blanca, cuando comenzará "la mayor operación de deportación en la historia estadounidense".

Trump ha prometido "detener la locura transgénero" a su llegada al poder, asegurando que "mantendrá a los hombres fuera del deporte femenino" y que "la política de Estados Unidos será que solo haya dos géneros: los hombres y las mujeres". También ha criticado los programas de diversidad, equidad e inclusión en instituciones públicas y empresas privadas, y ha abogado por prohibirlos.

Asimismo, ha aseverado que firmará "una serie histórica de órdenes ejecutivas para cerrar" las fronteras, en un extenso discurso que ha pronunciado en una conferencia conservadora en Phoenix y que ha calificado como un "pequeño adelanto de la revolución del sentido común" que traerá su administración.

El magnate no ha aclarado quiénes serían deportados ni cuándo, pero ha prometido designar a los cárteles de la droga mexicana como organizaciones terroristas: "Los que operen en suelo estadounidense serán desmantelados, deportados y destruidos", ha dicho, según declaraciones recogidas por el diario 'The New York Times'.

"Terminaremos con la ocupación y el 20 de enero --día en el que jurará el cargo-- será verdaderamente el día de la liberación de Estados unidos", ha declarado en su intervención, en la que ha descrito a sus adversarios como "desconcertados".

Por otro lado, Trump ha rechazado la idea que se ha extendido últimamente de que el multimillonario Elon Musk, que formará parte del próximo gabinete, sea el "presidente de facto", y ha asegurado que "eso no va a suceder": "Estoy a salvo, ¿sabes por qué? No puede serlo, no nació en este país", ha zanjado, en referencia al origen sudafricano del empresario.

En cuando a la política exterior, el presidente electo ha sugerido que podría reunirse con el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, al comienzo de su mandato mientras busca negociar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania porque es "una de las cosas" que quiere "hacer rápidamente". "Tenemos que poner fin a esta guerra", ha remarcado.