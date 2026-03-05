Trump asegura que debe participar en la elección del nuevo líder supremo de Irán

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que debe participar en la elección del nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de Alí Jamenei en la operación estadounidense e israelí de estos días, tal y como hizo, ha dicho, en Venezuela con Delcy Rodríguez, tras el arresto de Nicolás Maduro.

"El hijo de Jamenei es inaceptable", ha dicho en referencia a Mojtaba Jameneí. "Están perdiendo el tiempo (...) es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento como con Delcy en Venezuela", ha dicho en una entrevista telefónica con el portal de noticias Axios.

"Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", ha justificado Trump, advirtiendo de que se niega a aceptar un nuevo líder que continúe con las políticas de Jamenei, lo que obligarían a Estados Unidos tener que volver a la guerra.

En otra entrevista para 'Politico', Trump ha asegurado que si Jamenei no delegó en su hijo es porque "dicen que es un incompetente" y ha advertido que él va a tener "un gran impacto" en el futuro político de Irán o no habrá acuerdo.

"Trabajaremos con el pueblo y el régimen para asegurarnos de que llegue alguien que pueda construir un Irán de manera adecuada, pero sin armas nucleares", ha aseverado, volviendo a incidir en que se ha de elegir a un nuevo líder que no provoque que Estados Unidos tenga que poner en marcha una guerra nuevamente.

Asimismo, ha rechazado las preocupaciones de la sociedad estadounidense sobre el impacto que esta guerra puede tener en la economía o en el precio de la gasolina, y ha asegurado que "a la gente le encanta lo que está pasando".

"Estamos eliminando una amenaza para Estados Unidos, una amenaza grave y lo estamos haciendo como no se ha visto antes (...) Estamos siendo quirúrgicos", ha dicho, en contraste con los más de 1.200 muertos que la guerra ha provocado ya en Irán, según las autoridades de Teherán.

Las declaraciones de Trump sobre su interés por influir en la elección de las nuevas autoridades iraníes contrastan con la retórica estadounidense que negaba que la operación militar tuviera como motivación principal un cambio de régimen y sí poner en jaque las aspiraciones nucleares de la nación persa.

Hace unos días, el propio Trump alardeó de que las fuerzas estadounidenses habían matado a una importante parte de la cúpula del poder iraní y reconoció que algunos de los candidatos que su Administración había barajado murieron durante las operaciones. "Muy pronto no conoceremos a nadie", se jactó.