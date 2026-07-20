Trump asegura que EEUU "golpeó muy duro" a Irán con bombardeos "en honor" a los militares muertos en Jordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Saul Loeb - Pool via CNP

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Washington "golpeó muy duro" a Irán con sus últimos bombardeos y ha afirmado que han sido lanzado "en honor" de los militares estadounidenses muertos en un ataque de Irán contra una base en Jordania, en el marco de los intercambios de ataques de los últimos días.

"Les hemos golpeado muy duro esta noche, y lo hicimos en honor de los probablemente tres (militares muertos). Probablemente son tres y no dos grandes patriotas", ha dicho, después de que el Ejército estadounidense confirmara dos fallecidos y un desaparecido, para posteriormente resaltar que había hallado en el lugar "restos no identificados" que podrían corresponder al tercer soldado.

Así, ha insistido en que los soldados muertos "estaban luchando para lograr que Irán no se haga con armas nucleares" y ha insistido en que el país asiático "ha sufrido daños graves". "Han perdido casi todo a nivel militar. Les queda poco. Tienen algunos misiles, algunos drones y algo de capacidad de fabricación", ha relatado.

"Controlamos el estrecho (de Ormuz), ellos no controlan nada. Veremos qué pasa", ha apostillado, en medio de las tensiones por los ataques a pesar del alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio y ante el temor de que las negociaciones terminen por colapsar y estalle de nuevo un conflicto a gran escala en Oriente Próximo.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha lamentado la muerte de militares en Jordania después de que "un misil lograra atravesar" los sistemas de defensa antiaérea. "Derribamos casi todos los misiles, pero uno pasó y golpeó el lugar equivocado. Nuestros corazones están con las familias de los héroes que pagaron en máximo precio", ha dicho.

Asimismo, ha tenido palabras para otro militar muerto en Irak durante una actividad de desactivación de explosivos. "Creo que a veces, cuando nos fijamos en estas cosas, olvidamos, damos por sentado, que nuestras Fuerzas Armadas son muy eficaces, pero la misión que llevan a cabo es muy, muy peligrosa", ha relatado.

"Ha habido personas que han perdido la vida durante el entrenamiento. Nada de lo que hacen las Fuerzas Armadas es seguro. Todo es inherentemente peligroso", ha explicado, antes de mostrar el "agradecimiento" de la población estadounidense a los "heroicos uniformados al servicio del país".

Las autoridades estadounidenses han confirmado hasta la fecha la muerte de 17 militares a causa del conflicto con Irán, abierto después de que Estados Unidos e Israel lanzaran el 28 de febrero una ofensiva por sorpresa en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.