Trump asegura que EEUU está vigilando con sus satélites la situación del uranio enriquecido iraní

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la Fuerza Espacial norteamericana está siguiendo con sus satélites la situación actual del uranio enriquecido de Irán que, según el mandatario, está sepultado entre los escombros de los ataques estadounidenses de 2025 y ha avisado a las autoridades iraníes de que no se les ocurra acercarse al lugar para extraerlos o, de lo contrario, "volará todo por los aires".

Trump se refiere a unos 400 kilos de uranio enriquecido al 60% que, siempre según la versión estadounidense, quedó sepultado bajo toneladas de escombros tras la ola de bombardeos que desencadenó en verano del año pasado contra las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz y, especialmente, Isfahán.

La agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) está bastante segura de que Irán todavía no ha comenzado operación alguna para trasladar el uranio enterrado en Isfahán (unos 200 kilos, aproximadamente la mitad de la cantidad total), pero el director de la agencia, Rafael Mariano Grossi, ha admitido que, dado que Irán no ha admitido la presencia de inspectores de la organizacón, todo se mueve en el terreno de la conjetura.

En cualquier caso, y durante su entrevista con el programa de TV Full Measure, Trump se ha declarado convencido de que Estados Unidos se hará con el uranio "en algún momento". "Lo tenemos vigilado. Hice una cosa llamada Fuerza Espacial que está vigilándolo. Como alguien se acerque al lugar, todo volará por los aires", ha amenazado el presidente norteamericano.

Irán y EEUU están ahora bajo un delicado alto el fuego tras el estallido a finales de febrero de su último conflicto, menos de un año después de la ola de bombardeos norteamericanos contra las instalaciones nucleares del país el pasado verano.

En las negociaciones de paz que están ocurriendo ahora, el programa nuclear iraní tiene un carácter prioritario, en particular este uranio enriquecido que podría ser empleado para la fabricación de una bomba atómica. Irán lleva años asegurando que su programa tiene intenciones pacíficas y que está en su derecho legítimo a desarrollar esta tecnología.