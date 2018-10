Trump asegura que hay "grandes resultados" por venir tras su cumbre con Putin

Actualizado 18/07/2018 12:36:31 CET

WASHINGTON, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a salir en defensa de la cumbre mantenida el lunes con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ante las críticas recibidas por posicionarse en contra de la labor de los servicios de Inteligencia en sus denuncias de la injerencia rusa en las elecciones de 2016, asegurando que están por llegar "grandes resultados" de la misma.

"Putin y yo discutimos muchos temas importantes en nuestra reunión" previa a la rueda de prensa, ha sostenido Trump en su cuenta de la red social Twitter. "Nos entendimos bien, lo que realmente molestó a muchos 'haters' que querían ver un combate de boxeo", ha añadido, antes de pronosticar: "Habrá grandes resultados".

"Mientras que la cumbre de la OTAN en Bruselas fue un triunfo reconocido, con miles de millones de dólares más aportados por los estados miembro a un ritmo más rápido, la reunión con Rusia podría demostrar ser, a largo plazo, un éxito incluso mayor", ha subrayado Trump en un segundo mensaje. "Saldrán muchas cosas positivas de esa reunión", ha adelantado.

Según ha indicado, "Rusia ha accedido a ayudar con Corea del Norte, donde la relación con nosotros es muy buena y el proceso está avanzando". "No hay ninguna prisa, las sanciones se mantienen", ha afirmado, subrayando que "grandes beneficios y un futuro excitante esperan a Corea del Norte al final del proceso".

En cuanto a las críticas recibidas por sus afirmaciones en su comparecencia de prensa conjunta con Putin, el presidente ha asegurado que "a muchas personas en los altos niveles de la Inteligencia les encantó mi actuación en la rueda de prensa de Helsinki".

Este martes, Trump aseguró que "confía totalmente" en las agencias de Inteligencia del país y en sus conclusiones acerca de la injerencia rusa en las elecciones de 2016. "Acepto la conclusión de nuestra comunidad de Inteligencia sobre la existencia de una injerencia", dijo desde la Casa Blanca, si bien agregó que otros países pudieron estar también involucrados.

LAS PALABRAS DE LA DISCORDIA

Al término de su reunión, que duró más de cuatro horas entre el 'cara a cara' y el almuerzo de trabajo con las delegaciones estadounidense y rusa, los dos presidentes dieron una rueda de prensa conjunta en la que se preguntó a Trump si había hablado con Putin sobre las investigaciones estadounidenses que apuntan a una injerencia del Kremlin en los últimos comicios.

Los dos confirmaron que Trump había planteado el tema. El magnate neoyorquino añadió que Putin le había dicho que Rusia no se había implicado en el pasado proceso electoral y que no veía "ninguna razón" para no creerle. En cambio, a renglón seguido cuestionó la eficacia del FBI y del Departamento de Justicia en este caso.

El hecho de que Trump respaldara a Putin y cargara contra las autoridades estadounidenses en rueda de prensa le ha valido fuertes críticas de pesos pesados del Partido Republicano y del Partido Demócrata, hasta el punto de que horas después publicó un 'tweet' para expresar su "gran confianza" en la comunidad de Inteligencia de Estados Unidos.