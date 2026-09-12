Trump asegura que los hutíes pidieron a EEUU que no interviniera en Yemen

Donald Trump en Dublín - Ben Birchall/PA Wire/dpa

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha explicado este sábado desde Dublín que los rebeldes hutíes pidieron a Estados Unidos que no intervinieran ante la ofensiva en la zona de Bab el Mandeb que les ha permitido arrebatar esta zona estratégica a las milicias aliadas de Arabia Saudí.

"Los hutíes nos llamaron. No quieren luchar con nosotros. Nos hicieron saber que no quieren que fuéramos a por ellos. Están dejando pasar a los barcos", ha asegurado el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

En cuanto a Irán, principal aliado de los hutíes, Trump ha insistido en que controlan el estrecho de Ormuz. "Tenemos el control firme del estrecho de Ormuz. Nadie esperaba que ocurriera. Están pasando unos 25 barcos al día de media", ha apuntado.

Asimismo, ha vinculado el ataque contra el oleoducto saudí Este-Oeste con un posible ataque iraní. "Creo que son responsables. Probablemente", ha respondido a la pregunta de si Teherán atacó el oleoducto.

Sobre el final de la guerra abierta con Irán, Trump ha apuntado que podría terminar "muy pronto", "probablemente después de las elecciones de mitad de mandato" previstas para noviembre. "Están intentando aguantar lo más que pueden para complicar las elecciones", ha argumentado.

Las milicias hutíes han capturado la zona cercana al estratégico paso marítimo de Bab el Mandeb, uno de los puntos de paso clave del comercio marítimo mundial.