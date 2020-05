Trump asegura que la Inteligencia de EEUU no nombró el coronavirus hasta "bien entrado el mes de enero"

La pandemia ha dejado hasta ahora casi 1,2 millones de contagios y 67.686 muertos

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la comunidad de Inteligencia de Estados Unidos "no nombró el coronavirus hasta bien entrado el mes de enero" y que habló del virus de una forma un tanto superficial, "sin hacer notar su peligrosidad".

Los comentarios de Trump han tenido lugar a pesar de que varios medios de comunicación, entre ellos la cadena de televisión CNN, señalaran que los informes de Inteligencia entregados al presidente de forma diaria y que incluían información sobre el brote de coronavirus en China y su posible expansión a Estados Unidos se remontan al 3 de enero.

Sin embargo, se desconoce si el mandatario leyó la información en aquel momento o si los altos cargos que lo mantenían informado sacaron el tema a relucir. El periódico 'The Washington Post' ha indicado a su vez que las agencias de Inteligencia incluyeron alertas sobre el coronavirus en más de una decena de informes clasificados destinados al presidente en los meses de enero y febrero.

Trump, por su parte, ha reiterado que fue informado del coronavirus por primera vez el pasado 23 de enero. "Se me dijo el 23 de enero que había un virus y que llegaría la país, pero que no tenía gran importancia. En otras palabras, no fue un: tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo", ha afirmado en una entrevista con la cadena Fox News.

Por su parte, la portavoz de Inteligencia Susan Miller ha explicado que se ha entregado recientemente una serie de documentos desclasificados a la Casa Blanca sobre la fecha en que Trump fue informado.

La pandemia de coronavirus ha dejado en Estados Unidos hasta el momento 67.686 muertos y cerca de 1,2 millones de casos confirmados, lo que lo convierte en el país más afectado del mundo.