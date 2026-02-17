Trump asegura que la Junta de Paz para Gaza trabajará junto a la ONU "en algunos casos"

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Chris Kleponis - Pool Via Cn

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este lunes en que la Junta de Paz para el futuro de la Franja de Gaza "irá mucho más allá" del enclave palestino, asegurando que trabajará con Naciones Unidas "en algunos casos".

"Creo que irá mucho más allá de Gaza, creo que habrá paz en todo el mundo. Y estamos trabajando en colaboración con Naciones Unidas, si las Naciones Unidas están ahí", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde el avión presidencial, donde ha rechazado que el organismo multilateral haya "estado a la altura de su potencial".

El inquilino de la Casa Blanca ha reiterado que la ONU "tiene un gran potencial" y ha considerado que "podría ayudarnos un poco". "Veremos si podemos conseguir que Naciones Unidas se ponga manos a la obra", ha agregado en la misma línea.

Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense ha presumido de que la entidad creada a propuesta de Washington como parte del plan de paz para la Franja cuenta "con los mejores líderes del mundo" y ha asegurado que trabajarán "en conjunto con, en algunos casos, Naciones Unidas".

Los líderes participantes de su Junta de la Paz ya han recaudado más de 4.000 millones de euros para reconstruir el enclave palestino, según ha asegurado este domingo el magnate republicano, si bien el anuncio formal de las donaciones tendrá lugar este jueves, 19 de febrero, en el primer encuentro de la organización.