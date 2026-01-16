Trump asegura que la Junta de Paz de Gaza ya está formada y sus miembros "se anunciarán en breve"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que "se ha formado la Junta de Paz" para la Franja de Gaza prevista en el plan propuesto por Washington, si bien ha indicado que los miembros que la compondrán serán anunciados "en breve", apenas un día después de que su enviado a Oriente Próximo, Steve Witkoff, comunicara el lanzamiento de la segunda fase del programa.

"Es un gran honor para mí anunciar la formación de la Junta de Paz", ha afirmado el magnate republicano en un mensaje en redes sociales en el que ha señalado que su composición "se anunciará en breve". "Pero puedo afirmar con certeza que es la Junta más grande y prestigiosa jamás reunida", ha apuntado.

Uno de sus negociadores, el palestino-estadounidense Bishara Bahbá, ya aseguró el domingo que el anuncio de la Junta tendría lugar durante esta semana, mientras que su primera reunión estaría prevista en los márgenes del Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, Suiza, en la tercera semana de enero.

La Junta de Paz estará formada por otros jefes de Estado y de gobierno bajo la presidencia del propio Trump, según el plan de paz de 20 puntos acordado entre las partes a propuesta de Washington. Una vez conformada, se constituirá un gobierno que reemplaze al Ejecutivo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza --la Comisión Administrativa Palestina--, se enviará una fuerza de mantenimiento de la paz y se abrirá la puerta a las inversiones y fondos para la reconstrucción del enclave palestino.

Hasta el momento solo se conoce a uno de los miembros de la Junta, el diplomático búlgaro Nicolai Mladenov, quien ejercerá el cargo de director ejecutivo tras desempeñarse en las últimas décadas como ministro de Exteriores y de Defensa en Bulgaria y como enviado especial de la ONU para las negociaciones de paz en Oriente Próximo de 2015 a 2020.

El anuncio de Trump ha llegado tras el lanzamiento, en la víspera, de la segunda fase del plan orquestado por su Administración para el enclave palestino, más de tres meses después de que entrara en vigor la primera de ellas que incluía un alto el fuego.

Pese a él, desde entonces han muerto 451 personas por ataques israelíes en el enclave palestino, de un total de 71.439 --de acuerdo a las autoridades gazatés-- desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 fallecidos y cerca de 250 secuestrados, según Israel.