Trump asegura que su Junta de la Paz ya ha recaudado más de 4.000 millones de euros para reconstruir Gaza

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que los líderes participantes de su Junta de la Paz para Gaza han conseguido recabar ya más de 5.000 millones de dólares (más de 4.200 millones de euros) que destinará a la reconstrucción del enclave palestino en un futuro de posguerra con Israel.

En un mensaje publicado en redes sociales, Trump se declara convencido de que la reunión de líderes de la Junta el próximo jueves 19 en Washington representará el pistoletazo de salida del que será el "organismo internacional más importante de la historia".

La junta está respaldada por una resolución de Naciones Unidas pero la Unión Europea ha expresado serias dudas sobre si se ajusta por completo a lo estipulado, como apuntó el viernes la jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, en concreto sobre su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de Naciones Unidas. Además, existe el temor subyacente de que Trump quiere convertir a esta Junta en un órgano sustitutivo de Naciones Unidas en todo lo que se refiere al enclave.

Cabe mencionar además que la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), estimó en noviembre que la destrucción de Gaza es tan abrumadora que hacen falta como mínimo 70.000 de dólares (unos 58.000 millones de euros) para su restauración en un proceso que va a tardar décadas.

Trump, a pesar de todo, está seguro de que su junta tiene un "potencial ilimitado", como demostrará el encuentro del 19 de febrero.

Una reunión, además, en la que Trump anunciará que "miles de efectivos" formarán parte de una futura Fuerza de Estabilización internacional para el enclave, si bien todavía no existen todavía detalles concretos de la misma.

Trump ha rematado su mensaje con un aviso para las milicias del movimiento palestino Hamás, que deberán "cumplir con su promesa de culminar una desmilitarización completa e inmediata" en el enclave, un aspecto que también está por dilucidar.