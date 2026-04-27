Trump asegura que la violencia política "siempre ha estado" presente en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/@realDonaldTrump/Truth Socia

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este domingo que la violencia política "siempre ha estado" latente en su país, al tiempo que ha advertido de lo "peligroso" que resulta, a su juicio, el "discurso de odio de los demócratas" en la actualidad.

"Si echamos la vista atrás 20, 40, 100, 200 o 500 años, siempre ha estado ahí. Se asesina a gente. Hay gente que resulta herida", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista para la cadena CBS en la que ha manifestado no estar "seguro" de que ahora la violencia política sea "mayor que antes".

A renglón seguido, el mandatario republicano ha querido alertar de lo "peligroso" que encuentra el "discurso de odio de los demócratas" para "el país", alegando encontrarlo "mucho más peligroso" que en tiempos pasados.

En esa misma entrevista, el magnate norteamericano ha sido interrogado sobre el atentado fallido de esta pasada noche durante la Cena de Corresponsales, celebrada en Washington, que obligó a evacuar al propio Trump, así como a su mujer y primera dama, Melania Trump, y a todo su gabinete.

Asegurando que "no estaba preocupado" porque entiende "cómo es la vida", el jefe del Ejecutivo estadounidense ha abogado porque se vuelva a celebrar el referido evento "en un plazo de 30 días", avanzando que el mismo contará con "aún más seguridad y con un perímetro de seguridad más amplio".

"Creo que es muy malo que un loco pueda cancelar algo como esto", ha reflexionado el presidente, agregando que "también hay gente estupenda en la prensa" a la cual no ha querido citar en aras de, ha defendido, no "avergonzar" al programa '60 minutes' de la CBS, en el cual estaba siendo entrevistado.

En ese sentido, ha anotado que, aunque entre los profesionales de la información existe "gente muy imparcial" que "simplemente" está de su "lado", "en su mayor parte" se trata de personas muy "liberales". De hecho, el mandatario no ha dudado en arremeter contra la entrevistadora del programa, Norah O'Donnell, a quien ha instado a "avergonzarse" por haber leído una parte de la nota que dejó escrita el autor del ataque, Cole Allen, antes de intentar irrumpir en la citada cena con un arma de fuego.

En ella, Allen ponía de manifiesto su intención de no estar dispuesto a "permitir" que "un pedófilo, violador y traidor manche" sus "manos" con "sus crímenes". Leída esa parte, Trump ha afeado que la periodista lo hiciera asegurando no ser un "pedófilo" ni "nada de eso" de lo que el perpetrador del ataque expresaba en su texto.

"Estaba esperando que leyerais eso porque sabía que lo haríais porque sois gente horrible. Gente horrible", ha argüido el jefe de la Casa Blanca remarcando que no haber "violado a nadie". "Esa basura te la ha contado algún enfermo. Me han relacionado con todo un asunto que no tiene nada que ver conmigo. Me han exonerado por completo", ha insistido.

Finalmente, el líder del Gobierno estadounidense ha asegurado que el policía que resultó herido durante el ataque se encuentra "al cien por cien" porque, ha reiterado, ni siquiera el agente "quería ir al hospital", sino que "fue porque se lo pidieron".