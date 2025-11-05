Trump, sobre los ataques de EEUU contra supuestas narcolanchas: "No se trata solo de Venezuela"

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este miércoles que los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico no se limitan únicamente a los "terroristas de los cárteles" Venezuela.

"Estamos volando por los aires a los terroristas de los cárteles vinculados al régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela y otros. Mirad, no se trata solo de Venezuela", ha declarado durante el America Business Forum que está celebrándose en la ciudad estadounidense de Miami.

Más de una decena de personas han muerto en las últimas semanas en ataques de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra embarcaciones en el Pacífico, mientras que en el Caribe esta cifra se eleva a más de 60 desde que Washington iniciase a principios de septiembre estos bombardeos.

La ONU denunció que no existe "ninguna justificación" legal para llevar a cabo estos bombardeos y alertó de que --a partir de la "información muy escasa" facilitada por las autoridades estadounidenses-- "ninguno de los individuos en los barcos atacados (hasta la fecha) representaba una amenaza inminente", por lo que pidió investigar de manera "rápida, independiente y transparente" los ataques, con vistas a procesar a quienes hayan violado la ley.