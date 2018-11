Trump cancela por el mal tiempo su visita al memorial de los caídos de EEUU en la I Guerra Mundial

Actualizado 11/11/2018 4:49:07 CET



PARÍS, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cancelado la visita prevista al monumento de Belleau Wood, al norte de París, levantado en honor a los militares estadounidenses que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial.

Más de 1.800 norteamericanos murieron durante la batalla de Belleau Wood en 1918, el primer compromiso importante del Ejército estadounidense en la Gran Guerra.

La Casa Blanca indicó que Trump había planeado ir allí en helicóptero y subrayó las "dificultades logísticas" de tal viaje.

El jefe de personal, John Kelly, general de cuatro estrellas retirado, y el general Joe Dunford, jefe del Estado Mayor Conjunto, asistirán a la ceremonia en lugar de Trump.

Por su parte, John F. Kerry, exsecretario de Estado norteamericano y candidato demócrata a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2004, ha criticado la decisión del mandatario.

"¿El presidente Trump no se presenta debido a las gotas de lluvia? Esos veteranos que el presidente no se ha molestado a honrar lucharon bajo la lluvia, en el barro, en la nieve, y mucho murieron en trincheras por la causa de la libertad. La lluvia no los detuvo y no debería haber detenido a un presidente estadounidense", ha señalado Kerry a través de su cuenta en la red social Twitter.

Mañana, después de una conmemoración en el Arco de Triunfo para celebrar el centenario del Armisticio, Trump visitará un cementerio estadounidense en Suresnes, en las afueras del oeste de la capital, donde hará declaraciones formales.