Trump cesa a la secretaria de Seguridad Nacional tras el polémico operativo del ICE en Minneapolis

1066334.1.260.149.20260305202324 La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el cese de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dejará el cargo a finales de mes tras el polémico operativo de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, que se saldó con dos estadounidenses muertos.

Trump ha nombrado en el cargo este jueves al senador republicano por Oklahoma Markwayne Mullin, un exluchador de artes marciales mixtas que logró un asiento en el Senado en 2023, quien relevará en el puesto a Noem el próximo 31 de marzo.

"Durante diez años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y tres en el Senado, Markwayne ha hecho un trabajo tremendo representando al maravilloso pueblo de Oklahoma, donde gané 77 de 77 condados, en 2016, 2020 y 2024", ha expresado el magnate en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El presidente ha definido a Mullin como un "guerrero" del movimiento MAGA, la columna vertebral ideológica del trumpismo, y ha asegurado que "tiene la sabiduría y el coraje necesarios" para hacer avanzar la agenda de "América Primero".

"Como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor fantástico de nuestras increíbles comunidades tribales", ha dicho, agregando que trabajará para mantener las fronteras "seguras" y "detener la delincuencia de migrantes, asesinos y otros criminales que entran ilegalmente" a Estados Unidos, así como "acabar con el flagelo de las drogas" para que el país "vuelva a estar seguro".

Trump también ha elogiado en su mensaje a Noem por haber "servido bien" al país y obtener "numerosos y espectaculares resultados". "Se convertirá en enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida", ha zanjado.

La popularidad de Noem empezó a caer en picado tras los tiroteos en los que fallecieron el enfermero Alex Pretti y Renee Good, el primero a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza y la segunda por disparos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Su mandato quedó en entredicho cuando el presidente decidió mandar al conocido como 'zar de las fronteras', Tom Homan, a la ciudad de Minneapolis para intentar calmar los ánimos tras la muerte de Pretti y Good, si bien éste acabó finalmente poniendo fin a la operación desplegada en el estado, bautizada como 'Metro Surge', en contra de la inmigración ilegal.