Trump considera que la propuesta de Irán "no es lo bastante buena", aunque sí es "un paso muy relevante"

1075419.1.260.149.20260406180808 March 31, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump announces an Executive Order on election integrity in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, March 31, 2026. - Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Conta

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado la última respuesta diplomática de Irán en el contexto de las negociaciones para poner fin a la guerra que considera "no es lo bastante buena", aunque ha puesto en valor que supone "un paso muy relevante" con vistas al ultimátum que ha planteado para un acuerdo con Irán que termina en el martes por la tarde en la hora de la costa este estadounidense.

"No es lo bastante buena, pero es un paso muy relevante", ha planteado este lunes ante la prensa durante el tradicional acto de Pascua celebrado en la Casa Blanca.

En cualquier caso, la guerra "podría terminar muy rápido", según Trump. "Saben qué tienen que hacer. Tienen que hacer ciertas cosas. Saben cuáles son. Han estado negociando, creo, de buena fe", ha explicado.

De hecho, Trump ha destacado que ya se ha logrado un "cambio de régimen" en Irán porque los dirigentes del primer régimen han muerto y los del segundo, también, todos ellos "lunáticos". "El grupo de personas con el que estamos negociando ahora no está tan radicalizado y creo que son mucho más listos", ha subrayado.

El dirigente estadounidense ha explicitado lo que desearía: "Si de mi dependiera, ¿que qué haría? Me quedaría el petróleo. Porque está ahí para tomarlo (...). Ganaría mucho dinero y cuidaría a la gente de Irán mucho mejor que ahora".

Por otra parte, ha insistido en el mérito de la operación de rescate de los dos pilotos estadounidenses desarrollada el fin de semana y la ha puesto más aún en valor porque los iraníes "son gente muy dura". "Hemos roto todos los récords de nuestras fuerzas militares. ¿Qué me decís de lo que pasó ayer? ¿Qué me decís? ¿Es algo que no se ve muy a menudo", ha planteado Trump.

"Me han informado de eso y dicen que cuando estás en territorio muy hostil... y no imagino uno más hostil que Irán... Son combatientes competentes. Son gente muy dura", ha añadido.

Sin embargo, ha indicado que Irán "no es tan fuerte como hace un mes". "Les puedo decir de hecho que ahora mismo no son demasiado fuertes, en mi opinión. Pero pronto lo vamos a saber, ¿verdad?", ha apuntado en referencia al inminente fin del plazo dado por Trump para que Irán acepte un acuerdo y reabra el estrecho de Ormuz. Ante una pregunta sobre si este ultimátum, el cuarto, es el definitivo, Trump ha respondido con un escueto "sí".

Sobre los dos militares rescatados, ha dicho que "van bien". "Eran dos, pero no dijimos nada de uno de ellos porque habrían sabido que lo teníamos, así que no dijimos nada", ha señalado.

En cuanto al envío de armas para provocar un derrocamiento interno del régimen iraní, Trump ha insistido en que mandaron "muchas armas" y lo ha justificado porque "si salían a protestar les disparaban de inmediato". "Enviamos armas, muchas armas. Debían de ir a la gente para que pudieran contraatacar y hacer frente a los matones, (pero) la gente a la que se la mandamos dijo, '¡Qué pistola más bonita! Creo que me la voy a quedar'", ha relatado. "Estoy muy enfadado con este grupo", ha advertido en referencia velada a los grupos armados kurdo-iraníes.

Trump ha aprovechado también para responder a las críticas internas frente a la guerra. "Creo que son idiotas porque la guerra va de una sola cosa: que Irán no tenga armas nucleares", ha argüido antes de mencionar la represión de las protestas de enero, en las que, asegura, "mataron a 45.000 personas", lejos de las 3.100 muertes confirmadas oficialmente y de las 7.000 que estiman organizaciones de defensa de los Derechos Humanos independientes iraníes.

Según el ultimátum de Trump, si Irán no reabre el estrecho de Ormuz, Estados Unidos bombardeará las centrales eléctricas y puentes de todo Irán y un periodista le ha preguntado si ello no supondría un crimen de guerra. "Han matado a 45.000 personas en las últimas protestas, más aún. Podrían ser 60.000. Han asesinado a manifestantes. Son animales", ha respondido.