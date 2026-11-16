Trump considera que Putin "cede un poco" en Ucrania y quiere el final de la guerra: "Está dando marcha atrás"

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en Alaska a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, de cara a su cumbre en agosto de 2025 (archivo) - Sergey Bobylev/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este lunes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "cede un poco" en la guerra en Ucrania y ha firmado que a su homólogo le gustaría que el conflicto "llegara a su fin".

En declaraciones a la prensa antes de iniciar una gira por Asia que le llevará a la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, donde se prevé una cumbre trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y Putin, el jefe de la Casa Blanca ha valorado que Moscú está "dando marcha atrás" en la guerra contra Ucrania, apuntando que el líder ruso "podría ser más firme" en la contienda bélica.

"Creo que está cediendo un poco. Creo que podría ser más firme. Francamente, creo que podría mostrarse mucho más contundente. Creo que está dando marcha atrás", ha asegurado.

Trump ha afirmado, en esta línea, que su percepción es que al presidente ruso "le gustaría que esto llegara a su fin", en referencia a la guerra a gran escala iniciada en 2022.

Precisamente ha subrayado que la guerra en Ucrania será uno de los temas que lleve a la cumbre trilateral en la ciudad china de Shenzhen. "Ucrania está perdiendo. Rusia está perdiendo", ha incidido, reiterando su posición de que la guerra está dejando una alta factura en vidas humanas y Kiev y Moscú deben llegar a un acuerdo pese a sus diferencias.