Trump se convierte en el primer presidente de EEUU en asistir a los argumentos orales en el Supremo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - CASA BLANCA

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido este miércoles en el primer mandatario en asistir a una audiencia de argumentos orales en el Tribunal Supremo en el marco del proceso para dirimir si su orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por nacimiento es o no constitucional.

"El presidente Donald J. Trump asiste a los argumentos orales ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, siendo el primer presidente en ejercicio en hacerlo", ha expresado la Casa Blanca en un mensaje de redes sociales en el que ha publicado también dos fotografías del magnate entrando a la corte.

Trump apeló la decisión de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que declaraba inconstitucional su decreto en virtud de la Decimocuarta Enmienda, que establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen".

El magnate ha promovido la interpretación restrictiva de la frase "sujeto a jurisdicción" en la Decimocuarta Enmienda con el objetivo de limitar el derecho de ciudadanía a los hijos de inmigrantes en situación irregular, argumentando que los progenitores no son leales a Estados Unidos por haber nacido en un país extranjero.

A diferencia del derogado fallo Roe contra Wade, que blindaba el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, la ciudadanía por nacimiento goza en la actualidad de amplio consenso legal y no ha tenido un historial de disputas judiciales debido, en parte, a la claridad del lenguaje de la citada enmienda.