Trump cree que fin de la guerra en Ucrania está "razonablemente cerca": "Pueden juntarse y cerrar un acuerdo"

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que el fin de la guerra en Ucrania está "razonablemente cerca", afirmando que las negociaciones están en un punto en el que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente ruso, Vladimir Putin, están en un punto en el que "pueden juntarse y cerrar un acuerdo".

"Vamos a intentar cerrar ese acuerdo. Creo que estamos razonablemente cerca", ha señalado el dirigente estadounidense en declaraciones en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, en el que ha reconocido la dificultad de alcanzar un acuerdo por el "odio tremendo" entre Zelenski y Putin, que dificulta cualquier pacto.

Según ha detallado, en el marco de las negociaciones sucece que el equipo estadounidense llega a un acuerdo con Rusia y "está lista", pero Zelenski entonces "no lo acepta". Luego ocurre que Zelenski quiere llegar a un acuerdo y "Putin no quiere hacerlo", ha ahondado, para reconocer que "es un equilibrio muy difícil".

Trump ha explicado en todo caso que las negociaciones están en un punto en el que ambos dirigentes "pueden juntarse y cerrar un acuerdo". "Y si no lo hacen, son estúpidos", ha espetado.

Así las cosas ha apuntado a una reunión con Zelenski en el marco de la cita en Davos para avanzar en el acuerdo que ponga fin al conflicto. El mandatario ucraniano no había confirmado hasta ahora su presencia en Davos, condicionando su visita al Foro Económico Mundial a que haya pasos adelante en la seguridad futura de Kiev.

Desde el complejo de ski suizo, Trump ha recalcado que la guerra en Ucrania es de una "enorme magnitud" y se ha convertido en "una carnicería". Según ha señalado, la contienda bélica se ha convertido en una "guerra de drones", una tecnología que está matando a "miles de personas cada semana". "Es horrible lo que está pasando", ha zanjado.