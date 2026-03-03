Trump critica que Reino Unido no deje usar Chagos contra Irán: "Son poco cooperativos con esa isla estúpida"

El presidente de EEUU, Donald Trump, en declaraciones desde la Casa Blanca. - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar este martes contra Reino Unido por no dejar usar el archipiélago de Chagos en la ofensiva lanzada contra Irán. "Son muy poco cooperativos con esa isla estúpida".

"Son muy poco cooperativos con esa isla estúpida", ha criticado el presidente estadounidense, en referencia a que Londres no permitió usar las instalaciones de una base militar de Estados Unidos en el archipiélago para atacar Irán.

A renglón seguido, Trump ha denunciado el acuerdo de Reino Unido para ceder Chagos a Mauricio, volviendo a cargar contra las autoridades británicas por "regalar" un territorio de interés geoestratégico.

Trump ha calificado de "chocante" la situación de Reino Unido, país cuyo primer ministro, Keir Starmer, es frecuente diana de las críticas de Trump, y ha señalado que es una "pena" pero que "no son los tiempos de (Winston) Churchill".

El inquilino de la Casa Blanca se había mostrado "muy decepcionado" con Starmer, por haber impedido en un principio utilizar las instalaciones militares que ambos países gestionan en el océano Índico para lanzar ataques sobre Irán. "Probablemente esto nunca había pasado antes entre nuestros países", afeó Trump.