Trump cuestiona que Reino Unido intervenga en las Malvinas: "Me llamarán y probablemente podré resolverlo"

Donald Trump y Micheal Martin en Dublín - Ben Birchall/PA Wire/dpa

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cuestionado este sábado que Reino Unido vaya a intervenir en las Islas Malvinas si la situación vuelve a escalar con Argentina, en pleno pulso con el presidente argentino, Javier Milei, incidiendo en que en ese caso le contactarán y "probablemente podrá resolver" la crisis.

En declaraciones desde Irlanda donde ha viajado este sábado para una visita de dos días, principalmente para seguir un torneo de golf, Trump ha señalado que la actual disputa por el archipiélago en el Atlántico sur difiere de la guerra que ambos países libraron en 1982.

"Creo que en aquel momento Reino Unido era un país diferente. Entraron allí y se hicieron con el control. No estoy seguro de que estén haciendo eso", ha señalado, apuntando que en la actualidad Londres tiene "otros problemas de los que tiene que ocuparse" y ha hecho alusión a la migración y a la energía.

"Así que no sé si van a estar dispuestos a viajar hasta tan lejos", ha afirmado, haciendo alusión a la larga distancia entre las islas británicas y las Malvinas.

"Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese posible desastre, pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo", se ha aventurado a decir sobre un eventual choque entre Londres y Buenos Aires, tras recalcar que "ahora mismo tienes a dos países que no están contentos con respecto a las Malvinas".

El presidente de Argentina, Javier Milei, firme aliado de Trump, ha abierto una nueva fase en la disputa con Reino Unido por las Islas Malvinas con el anuncio de sanciones contra empresas y personas que promuevan actividades petrolíferas en las inmediaciones de las islas sin permiso de Buenos Aires.

Esta cuestión ha traído de vuelta la guerra de diez semanas que libraron en 1982 ambos países por el control de la zona, un conflicto bélico que precipitó el final de las juntas militares argentinas y reforzó a Margaret Thatcher como jefa del Ejecutivo británico.