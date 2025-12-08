Trump, "decepcionado" con que Zelenski no haya leído aún la última propuesta, dice que "a su gente le encanta"

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su enviado especial Steven Witkoff - Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este domingo estar "un poco decepcionado" con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, al que ha señalado por no haber leído la última propuesta de paz para poner fin a la guerra con Rusia, un documento que habría llegado a Kiev "unas horas" antes y que "a su gente le encanta".

"Hemos estado hablando con el presidente (ruso, Vladimir) Putin y hemos estado hablando con líderes ucranianos, incluido Zelenski", ha afirmado Trump en declaraciones a los medios recogidas por CNN en las que ha indicado estar "un poco decepcionado con que el presidente Zelenski no haya leído aún la propuesta, que es de hace unas horas".

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que, aunque Rusia preferiría quedarse con toda Ucrania, cree que en Moscú ha caído "bien" la propuesta. "Pero no estoy seguro de que a Zelenski le parezca bien. A su gente le encanta, pero él no la ha leído", ha declarado, horas después de que el Kremlin haya asegurado que los "ajustes" realizados por Estados Unidos a su estrategia de seguridad nacional "son en gran medida consistentes con la visión" de Rusia.

Las declaraciones del mandatario estadounidense han llegado poco después de que el presidente ucraniano haya afirmado a través de su canal de Telegram que espera del jefe de la delegación de Kiev para las conversaciones de paz, Rustem Umerov, y del jefe del Estado Mayor del Ejército de Ucrania, Andri Hnatov, "información detallada sobre todo lo que se dijo a los enviados estadounidenses", así como "sobre los matices que Estados Unidos está dispuesto a modificar en las negociaciones" con ambas partes.

"Algunos temas solo pueden tratarse en persona", ha subrayado, señalando que Umerov y Hnatov lo informarán pero que se encuentran de camino a Europa, donde él mismo participará en reuniones con líderes europeos.

Asimismo, ha agradecido la "disposición a colaborar 24/7" de Steve Witkoff, el enviado especial de Trump, y del yerno del magnate republicano, Jared Kushner. "Los enviados estadounidenses conocen las posturas fundamentales de Ucrania, y la conversación fue constructiva, aunque no fácil", ha apuntado el presidente ucraniano al respecto de su conversación en la víspera con ambos en torno a las negociaciones sobre el plan de paz abanderado por Washington.