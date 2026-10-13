Trump declara que Somalilandia es un país y el Gobierno lo celebra como un reconocimiento de su independencia

Archivo - Un manifestante ondea la bandera de Somalilandia durante una marcha en Londres, en diciembre de 2025 - Krisztian Elek / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalilandia ha celebrado este martes como un reconocimiento crucial de sus aspiraciones independentistas las declaraciones realizadas ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que describía como "un país" a lo que Somalia considera como una parte indisociable de su territorio.

El comentario de Trump llegó durante un mitin en Ohio. "Yo lo llamo Somalia Land, no Somalilandia, porque en realidad es un país totalmente diferente. A algunos les gusta Somalilandia, que no tiene nada que ver", manifestó en un momento dado.

Somalilandia declaró su autodeterminación en 1991 pero ningún país miembro de Naciones Unidas la había reconocido hasta el 26 de diciembre del año pasado. Israel, en una decisión casi sin precedentes reconoció la independencia del país por segunda vez tras hacerlo en 1960 y en un contexto muy diferente, durante los cinco días de existencia del llamado Estado de Somalilandia.

Expertos israelíes del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) ponían en valor la importancia de normalizar las relaciones con Somalilandia por dos motivos: su "ubicación geoestratégica y en su disposición como Estado estable, moderado y fiable en una región volátil a colaborar estrechamente con los países occidentales".

El INSS recuerda que la costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a unos 300 a 500 kilómetros de las posiciones de uno de los grandes enemigos regionales de Israel, la insurgencia hutí de Yemen.

A las pocas horas del anuncio, Somalia y parte de sus aliados internacionales, entre ellos Egipto y Turquía, condenaron sin paliativos lo que describieron como un ataque a la integridad territorial somalí y un precedente enormemente peligroso que constituye simultáneamente una amenaza a la seguridad regional y un ataque directo a la Carta de la ONU.

Somalilandia ha celebrado las declaraciones de Trump porque "reafirman una realidad consolidada: la República de Somalilandia posee fronteras propias, definidas internacionalmente, heredadas tras su independencia y en consonancia con el principio de la Unión Africana de respeto a las fronteras existentes al momento de la independencia".

Así, el Gobierno de Somalilandia "expresa su gratitud al presidente Trump por reconocer la realidad de la República de Somalilandia como país soberano e independiente", que se suma a su vez "al reconocimiento formal de la República de Somalilandia por parte de Israel y a su alianza establecida con Taiwán".