Trump desvincula su cita con Putin de un posible encuentro con Zelenski: "Quiere reunirse conmigo"

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que la inminente reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, no está condicionada de ninguna manera a un segundo encuentro con el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, pese a que este último ha reclamado no quedar al margen de las negociaciones.

"Le gustaría reunirse conmigo y haré todo lo que pueda para detener las muertes", ha esgrimido Trump durante un breve encuentro con los medios de comunicación en el Despacho Oval, donde ha vuelto a tachar de "vergüenza" las cifras de víctimas como consecuencia de la guerra en Ucrania.

El mandatario estadounidense ha abierto la puerta a una futura cita con Putin que, según el Kremlin, tendrá lugar "en los próximos días". Este diálogo coincide con el ultimátum que Trump llegó a plantear a su homólogo ruso para acordar un alto el fuego antes de este viernes, bajo la amenaza de imponer una batería de sanciones.

A la pregunta de si este ultimátum sigue vigente, el presidente norteamericano se ha limitado a decir que "depende de él", Putin, las medidas que se puedan adoptar a partir de ahora.

Zelenski, por su parte, ha subrayado este mismo jueves, en un discurso a la nación, que "Ucrania debe participar en las negociaciones". "La guerra de Rusia es contra Ucrania, contra nuestra independencia (...) Por tanto, el formato de las reuniones de líderes debe ser trilateral", ha declarado, antes de agradecer al inquilino de la Casa Blanca "su disposición a buscar soluciones reales".