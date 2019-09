Trump dice que no arriesgará la riqueza de EEUU con "quimeras y molinos" para luchar contra el cambio climático

Publicado 26/08/2019 19:29:07 CET

El mandatario se ha reivindicado como "ecologista" por las numerosas declaraciones de impacto ambiental que ha realizado como empresario

BIARRITZ (FRANCIA), 26 Ago. (Reuters/EP) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que no arriesgará las perspectivas petroleras de Estados Unidos con "quimeras y molinos de viento" en respuesta a una pregunta sobre la lucha contra el cambio climático.

"Siento que Estados Unidos tiene una enorme riqueza. La riqueza está bajo sus pies. Yo he hecho aflorar esa riqueza (...). Ahora mismo somos el principal productor de energía del mundo y pronto lo seremos por más margen aún", ha afirmado Trump en rueda de prensa desde Biarritz, en el sur de Francia, donde ha participado en la cubre del G7.

"No voy a perder esa riqueza. No voy a perderla por quimeras, por molinos de viento que, francamente, no funcionan demasiado bien", ha remachado el mandatario estadounidense.

Trump anunció en 2017, poco después de asumir el poder, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París negociado por su predecesor, Barack Obama, aunque la retirada formal no se producirá hasta 2020. En camapaña electoral llegó a decir que el calentamiento global es una "patraña".

Además, Trump se ha reivindicado como un "ecologista" y ha recordado que ha tenido que elaborar numerosos informes de impacto ambiental durante sus años como promotor inmobiliario. "Yo quiero que el agua de la Tierra sea lo más limpia, que su aire sea el más limpio y eso es lo que estamos haciendo. Soy un ecologista. Hay mucha gente que no lo comprende. Probablemente he hecho más informes de impacto ambiental que nadie que haya sido presidente y creo que sé más de medio ambiente que la gran mayoría", ha argumentado.

Los ecologistas no han tardado en mofarse de las declaraciones de Trump. "La falsa etiqueta sobre ecologismo se basa en destripar la Ley de Especies Protegidas, plegarse a las industrias contaminantes y negar el cambio climático mientras el mundo arde", ha afirmado un portavoz de Greenpeace Estados Unidos, Travis Nichols.