Trump dice que ya solo negocia "a medias" con Irán mientras espera a que Teherán se desgaste por las sanciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Matt Kaminsky

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha explicado este domingo, en medio de las atascadas conversaciones con Irán, que ahora mismo solo está "negociando a medias" con la República Islámica y su estrategia pasa ahora por esperar al desgaste económico de Teherán por la guerra y las sanciones.

Trump ha concedido una breve entrevista al portal Axios después de que, este pasado sábado, el Consejo de Seguridad de Irán estipulara como condiciones ineludibles para firmar la paz el cese inmediato de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en toda la región (incluidos Palestina y Líbano), levantamiento de las sanciones y del bloqueo perimetral norteamericano a las puertas de Ormuz e indemnizaciones por daños de guerra; una vuelta a la casilla de salida después de ciertos acercamientos durante las últimas semanas.

Ahora, Trump ha apelado a la "discreción" y a la paciencia. "Ahora mismo, simplemente, nos estamos limitando a observar a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero", ha manifestado el presidente estadounidense. "Todo saldrá bien. Siempre sale bien. Es como una partida de ajedrez", ha añadido.

Para terminar de confirmar el atasco diplomático, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado este domingo que Teherán solo intercambia mensajes con Estados Unidos a través de los mediadores y que por el momento no ve posibilidades de reanudar las negociaciones.

Teherán ha acusado en innumerables ocasiones a Estados Unidos de violar los términos del documento principal para guiar las conversaciones, el memorándum de entendimiento firmado en junio.

"Hasta que Estados Unidos no ponga fin a las violaciones del memorando de entendimiento y no subsane lo que ha violado, en nuestra opinión, no hay posibilidad de reanudar las negociaciones", ha explicado ante la prensa al ser preguntado por el estado de las negociaciones entre las partes.

Araqchi ha indicado además que algunos países intermediarios están intentando encontrar fórmulas para reanudar los contactos, si bien ha reiterado que Teherán no volverá a la mesa de negociaciones hasta que la Administración Trump corrija sus violaciones, según ha recogido la agencia de noticias IRNA.