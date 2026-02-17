Trump elude confirmar si está estudiando una operación en Cuba como en Venezuela pero no lo ve "necesario"

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha eludido este lunes confirmar si está considerando ordenar una operación militar sobre Cuba --asolada por un embargo agravado por la falta de combustible-- como la efectuada por el Ejército estadounidense sobre Caracas a principios de enero y que se saldó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"No quiero responder a eso. ¿Por qué iba a responder a eso? Si lo hiciera, no sería una operación muy difícil, pero no creo que sea necesario", ha señalado al ser preguntado sobre un eventual ataque contra la isla "si no se llega a un acuerdo" con su Gobierno.

El presidente, en declaraciones a la prensa a bordo del 'Air Force One', tampoco ha concretado qué espera del acuerdo ni de las autoridades cubanas, sino que se ha limitado a insistir en que su secretario de Estado "Marco Rubio está hablando con Cuba en este momento".

"Deberían llegar a un acuerdo sin duda alguna, porque es una amenaza humanitaria, y tenemos muchos cubanoamericanos estupendos, y van a llegar a un acuerdo", ha asegurado, antes de reiterar que "(le) interesan mucho las personas (los cubanos) que están aquí y que fueron tan maltratadas por (el expresidente Fidel) Castro y las autoridades cubanas".

En esta línea, el mandatario estadounidense ha subrayado que "me alegro de puedan volver y saludar a sus familiares y hacer cosas que deberían haber podido hacer desde hace mucho tiempo. Han sido tratadas de forma horrible, así que ya veremos cómo acaba todo, pero Cuba y nosotros estamos hablando".

Aludiendo a la situación del país caribeño, Trump ha recalcado que "mientras tanto, hay un embargo. No hay petróleo. No hay dinero. No hay nada". "Cuba es ahora mismo una nación fallida. Ni siquiera tienen combustible para que los aviones puedan despegar, están obstruyendo la pista de aterrizaje", ha agregado.

La situación de la isla, que ya venía arrastrando una grave crisis económica, sin haber dejado atrás los estragos de la pandemia de COVID, se ha agravado tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con la captura de Maduro, y la posterior amenaza por parte de Trump de que aquellos países que envíen petróleo a La Habana serán objeto de sanciones.