Trump encarga su responsable interino de Inteligencia iniciar una reestructuración con recortes de personal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que quiere que el nuevo director interino de Inteligencia Nacional, Bill Pulte, ponga en marcha una profunda reorganización de la comunidad de inteligencia estadounidense, en un proceso que --según ha reconocido-- incluíria la reducción de persona de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés).

En una entrevista concedida a 'The Wall Street Journal', Trump ha sostenido que la estructura actual del organismo encargado de coordinar a las distintas agencias de inteligencia del país es excesiva y debería verse sometida a importantes cambios. "Me gustaría que fuera más pequeña. Creo que hay mucha gente allí que no debería estar", ha declarado el mandatario en relación a la ODNI.

En esta línea, ha trazado un paralelismo entre el futuro de la ODNI y las reformas impulsadas por la secretaria de Educación, Linda McMahon, al frente de su departamento. "Hemos reducido considerablemente el Departamento de Educación y, del mismo modo, este debería ser mucho más pequeño", ha señalado en relación a la oficina de Inteligencia.

Preguntado sobre si espera que Pulte impulse despidos dentro de la organización, el inquilino de la Casa Blanca ha respondido que quiere que el responsable interino "inicie el proceso" y ha señalado que la persona que sea designada posteriormente para ocupar el cargo de manera permanente habría de continuar con esa labor.

El nombramiento de Pulte, actual director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, ha generado dudas entre los miembros del Partido Republicano debido a su limitada experiencia en asuntos de seguridad nacional. Sin embargo, Trump ha defendido que su condición de director en funciones constituye una ventaja dado que "estás menos atado" y "en cierto modo te da más poder, ya sabes, durante un período de tiempo limitado".

De hecho, Trump ha confirmado que continúa entrevistando candidatos para ocupar de forma definitiva la jefatura de Inteligencia Nacional y, según ha indicado, tiene previsto reunirse con aspirantes procedentes tanto del ámbito empresarial como de la esfera política, si bien ha evitado revelar sus identidades. "Bill no va a estar ahí mucho tiempo", ha sentenciado.

El mandatario también ha expresado, no obstante, su deseo de que Pulte estudie la publicación de más documentación clasificada relacionada con distintos asuntos de interés público, entre ellos las elecciones presidenciales de 2020. Interrogado sobre qué materiales deberían revisarse para una eventual desclasificación, ha respondido: "Yo diría que todo; debería examinarlo todo y tomar una decisión".

Estas declaraciones llegan en un contexto de creciente preocupación entre legisladores demócratas y algunos republicanos, que han advertido del riesgo de que la oficina pueda verse sometida a una mayor politización. En este sentido, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, manifestó recientemente que Estados Unidos "no necesita una DNI (Dirección de Inteligencia Nacional) convertida en arma".

La ODNI ya ha afrontado recortes en los últimos meses, después de que la anterior directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, anunciase a mediados del año pasado planes para reducir significativamente el gasto del organismo y eliminar estructuras consideradas redundantes dentro de la agencia. Su objetivo era recortar el tamaño del organismo en un 40 por ciento para finales de 2025, asegurando que ello permitirá un ahorro de 700 millones de dólares (poco más de 600 millones de euros) anuales a los contribuyentes.