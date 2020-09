Trump espera que los palestinos se sumen antes o después al plan de paz para no "quedarse colgados"

El presidente no tiene "ningún problema" en vender cazas F-35 a Emiratos tras su acuerdo con Israel

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado por hecho que los palestinos se terminarán sumando tarde o temprano a un acuerdo de paz con Israel, ya que de lo contrario "se quedarán colgados", a pesar de que Cisjordania ha sido escenario de protestas este martes contra los pactos de Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Trump, que se ha erigido en mediador, ha defendido en Fox News que otros países "quieren sumarse" a este acercamiento entre Israel y los países del Golfo y ha planteado que los palestinos también terminarán interesándose, a pesar de que por ahora han descartado cualquier contacto tanto con el Gobierno israelí como con el estadounidense.

La Casa Blanca acogerá este martes la firma de los acuerdos con los que Israel establecerá relaciones diplomáticas con Emiratos y Bahréin. La Administración Trump los ha vendido como un triunfo propio, después de que el mandatario norteamericano fracasase en su ambicioso plan de que israelíes y palestinos firmasen la paz, dinamitado con el bautizado como 'acuerdo del siglo'.

Trump ha insistido este martes en que "la paz en Oriente Próximo" sigue siendo una opción y no ha ocultado que los últimos acercamientos pueden dar pie a oportunidades económicas. Así, ha sugerido que no tendría "ningún problema" en vender cazas F-35 a Emiratos Árabes Unidos, entre otras razones porque implicaría la creación de empleo en Estados Unidos.

Su yerno y asesor, Jared Kushner, también ha incidido en una entrevista a la cadena NBC que las firmas de este martes representan "el principio del fin del conflicto árabe-israelí" y permitirán que, "a largo plazo", Oriente Próximo sea una region "mucho más estable".

Kushner ha asegurado que la cuestión palestina no es "tan complicada", si bien ha afirmado que no formará parte de la ceremonia de Israel, Emiratos y Bahréin. Sin embargo, el acuerdo entre los gobiernos israelí y emirati sí contempla el compromiso de que Israel no se anexionará por ahora zonas de Cisjordania.

PROTESTAS

Para este martes se habían convocado precisamente en localidades cisjordanas varias movilizaciones en contra de los acuerdos, horas antes del acto formal en la Casa Blanca. Los convocantes los consideran "una puñalada en la espalda del pueblo palestino", según la agencia de noticias WAFA, que ha confirmado movilizaciones en ciudades como Hebrón y Nablús y, a lo largo de la tarde, en Ramala.

El 'Día del Rechazo Popular', como se ha bautizado a esta nueva jornada de movilizaciones, ha movilizado por la mañana a cientos de personas que han coreado consignas y mostrados pancartas en las que, entre otros lemas, se ha dicho "no a la normalizacion con la ocupación", en relación a Israel, informa DPA.