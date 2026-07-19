Trump exige a los republicanos que incorporen a Irán al nuevo proyecto de ley de sanciones contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Saul Loeb - Pool via CNP

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este domingo a la bancada del Partido Republicano en el Congreso que añadan a Irán al proyecto de ley de sanciones contra Rusia que estaba impulsando uno de los grandes aliados del mandatario, el senador Lindsay Graham, antes de su inesperado fallecimiento el pasado fin de semana.

El proyecto de ley busca imponer sanciones obligatorias a Rusia y sus aliados, y ampliar el alcance de las sanciones para incluir aranceles a los compradores de energía rusa. La Casa Blanca había discutido hace unas semanas la posibilidad de incorporar en el texto a Irán y al partido-milicia Hezbolá, gran aliado de Teherán en Líbano.

"Los republicanos deberían incluir a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. Eso era lo que Lindsey quería hacer, y se iba a lograr. Es importante", ha publicado Trump en su plataforma Truth Social.

Republicanos y demócratas se han mostrado optimistas de que el proyecto de ley pueda convertirse en ley este verano.