Trump insiste en tomar Groenlandia tras la reunión sin resultados con Dinamarca en la Casa Blanca

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en tomar Groenlandia tras la reunión sin resultados que ha tenido lugar este miércoles en la Casa Blanca entre un equipo de su gabinete y una delegación de Dinamarca para abordar el tema.

"Veremos qué pasa con Groenlandia. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, así que veremos qué pasa", ha sostenido en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, donde ha remarcado que su Administración tiene "una muy buena relación" con Copenhague.

Sin embargo, ha reiterado su postura sobre que esta isla tiene que estar en manos de Estados Unidos porque, "si no, Rusia y China entrarán". "Y Dinamarca no podrá hacer nada al respecto, pero nosotros podemos hacer todo", ha añadido.

En este sentido, Trump ha hecho hincapié en que "necesita" este territorio "para la seguridad nacional". "Y eso incluye a Europa", ha asegurado. De hecho, ha confirmado que ha hablado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien le habría trasladado que "quiere ver que suceda algo".

Sus declaraciones llegan después de que el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, y su par groenlandesa, Vivian Motzfeldt, reconocieran que no habían podido cambiar la postura estadounidense durante el encuentro, que han catalogado como "franco" y "constructivo".

Con motivo del "profundo desacuerdo" sobre el estatus de la isla, habían anunciado la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una "solución común" a los desacuerdos con Washington sobre Groenlandia.