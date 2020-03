Trump insta a Duque a retomar las fumigaciones para acabar con los cultivos de coca en Colombia

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este lunes a su homólogo colombiano, Iván Duque, a retomar las fumigaciones para acabar con los cultivos de coca en el país, que han crecido en los últimos años.

"Bueno, vais a tener que fumigar. Si no fumigáis no vais a libraros de ellos, así que tenéis que fumigar en relación con las drogas en Colombia", le ha dicho Trump a Duque en el Despacho Oval durante el arranque de su reunión bilateral.

Duque, por su parte, ha abogado por "combinar todos los elementos" disponibles, entre los que ha mencionado las fumigaciones pero destacando al mismo tiempo la erradicación manual y la lucha contra los cárteles. "Tenemos que trabajar con todos los elementos", ha recalcado.

Colombia suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato en 2015 en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, que las consideró dañinas para la salud de las personas y para el medio ambiente.

Dos años después, el alto tribunal dejó abierta la posibilidad de reanudar las fumigaciones con glifosato si el Gobierno adopta una serie de medidas que garanticen el derecho a la salud y la protección del medio ambiente.

El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley para retomar las fumigaciones con glifosato, en el marco de una estrategia integral de lucha contra los cultivos de coca que incluye también los programas de sustitución voluntaria planteados en el acuerdo de paz con las FARC.

Trump ha avanzado que otro de los temas de discusión con Duque será Venezuela. "Están tratando al pueblo venezolano increíblemente mal. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada", ha declarado, en alusión al Gobierno de Nicolás Maduro.

Además, el inquilino de la Casa Blanca ha anticipado a la prensa que será una "sesión larga" porque tienen "muchos temas que tratar, incluidos las fronteras, el comercio y, desafortunadamente, el tráfico de drogas".