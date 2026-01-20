Trump lamenta que haya "demasiada atención mediática" en Minnesota al ICE y poca a los "políticos corruptos"

Archivo - Agentes del ICE desplegados en Minneapolis - Europa Press/Contacto/Alex Kormann

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado este lunes que existe "demasiada atención mediática sobre el ICE", el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por su actuación en Minnesota, mientas que no se le da la "suficiente atención" a la presunta red de tramas fraudulentas en las que, según el mandatario, "políticos corruptos" robaron "asombrosas sumas de dinero".

"En Minnesota, se presta demasiada atención mediática al ICE", ha aquejado Trump en redes sociales, ante las protestas contra las redadas del servicio antiinmigración, especialmente enardecidas después de que un agente matara a tiros a la estadounidense Renee Nicole Good hace menos de dos semanas.

En este sentido, ha defendido las actuaciones de la agencia, argumentando que "ha expulsado a algunos de los peores asesinos y criminales del mundo, a personas que entraron a nuestro país gracias a la horrenda política de fronteras abiertas del corrupto (expresidente) Joe Biden".

Estas declaraciones llegan en un momento en el que las críticas al ICE se han centrado también en la sexta muerte de un migrante bajo custodia del servicio, que anunció en la víspera el presunto suicidio de un hombre nicaragüense detenido en Minnesota y trasladado a unas controvertidas instalaciones del ICE en El Paso, Texas, que aglutinan la mitad de los fallecimientos registrados en lo que va de año.

En cambio, el inquilino de la Casa Blanca ha alegado que "no se presta suficiente atención a las asombrosas sumas de dinero robadas al estado por políticos corruptos de Minnesota", refiriéndose de este modo a las presuntas tramas de fraude fiscal en este estado, por las que las autoridades estadounidenses han abierto investigaciones por el supuesto desvío de fondos federales en distintos programas de carácter social.

En concreto, una de las redes presuntamente corruptas estaría vinculada a la diáspora somalí de Minnesota, que ha sido diana de Trump en reiteradas ocasiones en el marco de su retórica antimigratoria, pese a que en esta ocasión no ha aludido explícitamente a la citada comunidad.