Trump manifiesta su "total y absoluto" apoyo a Orbán para las elecciones legislativas de abril en Hungría

Archivo - El presidente de EEUU, Donald J Trump, recibe al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en la Casa Blanca - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este jueves su "total y absoluto" apoyo al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, de cara a las elecciones legislativas que celebrará el país centroeuropeo el próximo 12 de abril, y que plantean una amenaza al líder ultranacionalista tras dos décadas en el poder.

"Me enorgulleció apoyar a Viktor para su reelección en 2022, y es un honor hacerlo de nuevo. Viktor Orbán es un verdadero amigo, luchador y ganador, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como primer ministro de Hungría", ha señalado en Truth Social, donde ha elogiado el liderazgo "verdaderamente fuerte y poderoso, con un historial probado de resultados fenomenales" de Orbán.

El inquilino de la Casa Blanca ha subrayado que Orbán "trabaja duro para proteger Hungría, hacer crecer la economía, crear puestos de trabajo, promover el comercio, detener la inmigración ilegal y garantizar la ley y el orden" y ha comparado la gestión del dirigente húngaro con la suya, asegurando que "lucha incansablemente por su gran país y su pueblo, y los ama, al igual que yo lo hago por Estados Unidos".

Como en otras ocasiones, Trump ha celebrado que las relaciones entre Budapest y Washington han alcanzado "nuevas cotas de cooperación y logros espectaculares bajo mi Administración, gracias en gran parte al primer ministro Orbán", con quien "espero seguir trabajando estrechamente para que nuestros dos países puedan seguir avanzando en este tremendo camino hacia el éxito y la cooperación".

El responsable del Ejecutivo húngaro y líder de Fidesz, que se ha limitado a responder con un "gracias, señor presidente", se enfrenta a la que podría ser su primera derrota electoral desde 2010. Antes, desempeñó el cargo de primer ministro entre 1998 y 2002. Según una encuesta de Politico del pasado mes, el opositor Tisza, de Péter Magyar, lidera la intención de voto con un 49% frente al 37% que obtendría la formación de Orbán.