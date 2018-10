Trump manifiesta en Twitter su confianza en los servicios secretos tras su polémico apoyo a Putin

Publicado 16/07/2018 22:17:31 CET

NUEVA YORK, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado este lunes a través de su cuenta en Twitter su confianza en los servicios secretos estadounidenses tras la tormenta política desatada por sus declaraciones en la rueda de prensa celebrada este lunes en Helsinki junto al presidente ruso, Vladimir Putin, en la que dijo que no tenía "ninguna razón" para creer que hubo injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

"Como he dicho hoy y muchas veces antes, 'tengo una GRAN confianza en MI gente de inteligencia'. Sin embargo, también reconozco que para construir un futuro mejor no podemos centrarnos exclusivamente en el pasado. Somos las potencias nucleares más grandes del mundo. ¡Tenemos que llevarnos bien!", ha argumentado.

Durante la comparecencia con Putin, Trump contradijo las conclusiones de los servicios secretos y la investigación del Congreso que consideran probada la injerencia rusa en los comicios que le auparon a la Casa Blanca. "El presidente Putin me ha dicho que no ha sido Rusia y yo no veo ninguna razón para que lo haya sido", apuntó, lo que ha desatado la indignación entre muchos congresistas republicanos, incluidos algunos considerados afines a Trump.

Este mismo lunes, el director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dan Coats, ha subrayado que en sus informes para Trump han sido "claros" con respecto a la cuestión de Rusia y sus "acciones activas y generalizadas para socavar nuestra democracia".

"Hemos sido claros en nuestra evaluación de la injerencia rusa en las elecciones de 2016 (...). Seguiremos aportando información de inteligencia llana y objetiva en pro de nuestra seguridad nacional", ha apostillado Coats.

Una fuente de los servicios secretos ha explicado que el comunicado publicado por Coats es el resultado de un debate interno provocado por las palabras de Trump y que finalmente decidieron respaldar las evaluaciones remitidas al presidente. La fuente ha matizado que el comunicado no tiene el visto bueno de la Casa Blanca.