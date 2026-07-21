Trump mantiene una "muy positiva" conversación con Burnham e insiste en que explote el crudo del mar del Norte

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes haber mantenido "una conversación muy positiva" con el nuevo primer ministro de Reino Unido y líder del Partido Laborista, Andy Burnham, tras la dimisión de Keir Starmer, e insiste en la explotación del petróleo del mar del Norte que le pedía al mandatario saliente.

"He mantenido una conversación muy positiva con el nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham", ha afirmado Trump en un mensaje en redes en el que ha previsto una reunión "en un futuro no muy lejano para tratar asuntos de interés mutuo"

Entre los asuntos abordados han estado, según el inquilino de la Casa Blanca, "el comercio, la alianza militar (y) el desminado del estrecho de Ormuz y muchos otros temas". También ha destacado "el petróleo del mar del Norte", uno de los principales reproches que el mandatario estadounidense hizo en reiteradas ocasiones a Keir Starmer: criticaba ávidamente su inversión en energías renovables --"Estás matando a tu país a base de molinos"-- y le recomendaba perforar el suelo oceánico del mar del Norte para explotar sus reservas petrolíferas.

"La llamada fue interesante y transcurrió muy bien", ha señalado Trump, que ha deseado a Burnham "mucha suerte". "Tiene por delante una ardua tarea, pero estará a la altura y, por supuesto, ¡Estados Unidos estará ahí para ayudarle!", ha apostillado.

Trump ha reafirmado así su insistencia en que desde Reino Unido exploten el crudo del mar del Norte, como ya hiciera en la víspera afirmando que "los habitantes de Aberdeen, Escocia, celebran en las calles porque el nuevo primer ministro, Andy Burnham, ha anunciado que va a abrir por completo el inestimable (yacimiento de) petróleo del mar del Norte", pese a que no hay registro de que el nuevo dirigente laborista haya pronunciado semejantes palabras.

Sobre estos rumores se pronunció entonces la vicepresidenta del Partido Laborista, Lucy Powell, que en la noche de este lunes ha sido nombrada ministra de Educación y que afirmó que el nuevo residente del 10 de Downing Street se mantendrá fiel a los compromisos del programa electoral de la formación --que afirmaba que no se concederían nuevas licencias para la perforación de yacimientos en el mar del Norte--, pero que habrá un "cambio de enfoque" a este respecto.

"Hemos sido muy claros en que la forma de lograr a largo plazo la seguridad energética y reducir las facturas es garantizar que contemos con nuestra propia energía, limpia y mucho más barata. Pero hemos dejado muy claro que el gas y el petróleo del mar del Norte son una parte importante de esa transición", declaró a la cadena británica BBC.

Alegando que "es una parte fundamental del conjunto", Powell ha afirmado que la intención de Burnham "es adoptar un enfoque más pragmático y colaborar con la industria para asegurar que pueda contribuir a esa transición (energética) y a la combinación que se necesita a largo plazo".