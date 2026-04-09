Rutte traslada a aliados de la OTAN que EEUU espera de ellos "acciones concretas" para garantizar el tránsito en Ormuz

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habla en el Centro para la Paz a Través de la Fuerza del Instituto Reagan, en Washington (Estados Unidos) - NATO

BRUSELAS 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha trasladado a algunos Estados miembro de la organización que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere de ellos "compromisos y acciones concretas" para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz, según ha detallado la portavoz de la Alianza, Allison Hart.

Después de reunirse este miércoles en Washington con el inquilino de la Casa Blanca, Rutte se puso en contacto con otros aliados para darle detalles de sus conversaciones con Trump, un intercambio del que sacó en claro que Estados Unidos "espera compromisos y acciones concretas para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".

Estos contactos suceden después de que Rutte y Trump mantuvieran este miércoles en la Casa Blanca "una conversación franca sobre diversos temas", en medio de la amenaza del magnate estadounidense de sacar a Estados Unidos de la OTAN por su descontento con los aliados europeos, de quienes considera que no han ofrecido la ayuda suficiente en la ofensiva estadounidense contra Irán.

Durante su encuentro, el jefe de la OTAN y el presidente de Estados Unidos abordaron la "seguridad compartida", incluyendo el contexto de Irán, mientras que el secretario general de la organización subrayó "la importancia de que los aliados sigan esforzándose para lograr una Alianza más fuerte y justa", según ha desvelado la portavoz Allison Hart.

Este mismo jueves, Rutte ha admitido que existen tensiones entre los socios de la Alianza Atlántica y que todos ellos son conscientes del "cambio profundo" que está atravesando la organización con el "liderazgo" de Donald Trump, si bien ha defendido que los aliados europeos "casi sin excepción" están haciendo "todo lo que Estados Unidos está pidiendo" para la guerra en Oriente Próximo.

"Esta alianza no finge que no pasa nada (...). Los aliados reconocen, y yo reconozco, que estamos en un período de cambio profundo en la Alianza Transatlántica", ha indicado Rutte en sus primeras declaraciones públicas después de que Trump haya amenazado con salirse de la OTAN, durante su intervención en foro organizado en la capital estadounidense por la fundación presidencial Ronald Reagan.

Al ser preguntado sobre su conversación del miércoles en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Rutte se ha limitado a decir que fue un intercambio "sincero, franco y abierto". "Y eso es positivo, porque estamos entre amigos. El presidente y yo nos caemos bien", ha indicado.

También ha aseverado que percibió en Trump "su decepción" por el hecho de que "demasiados aliados no estaban con él", a lo que Rutte explicó que "la gran mayoría de los europeos han hecho lo que Estados Unidos les pidió" pese a que "a veces lleve un poco de tiempo". "En Europa tenemos coaliciones. A veces tenemos que gestionar la política interna. A veces lleva un par de días. Pero luego nos alineamos", ha concluido.