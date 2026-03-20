Trump, sobre negociar con Irán el final de la guerra: "No quiero un alto el fuego"

1071408.1.260.149.20260320213727 El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha defendido este viernes que no está interesado en alcanzar un alto el fuego con Irán, alegando que Estados Unidos está "arrasando" al país asiático, cuando la ofensiva lanzada junto a Israel contra territorio iraní supera ya los 20 días.

"Podemos dialogar, pero no quiero un alto el fuego. No se declara un alto el fuego cuando, literalmente, estás arrasando al bando contrario. No es eso lo que buscamos", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el exterior de la Casa Blanca.

Preguntado por un despliegue adicional de tropas en Oriente Próximo, el presidente estadounidense ha señalado que "si respondiera, a (sus) militares no les haría mucha gracia", para acto seguido asegurar que tiene "muchas tropas, munición ilimitada, el mejor equipamiento del mundo". "Estamos diezmando a Irán. Ya era hora y, francamente, debería haberse hecho mucho antes de que yo llegara (a la Casa Blanca", ha considerado.

Por otra parte, ha vuelto a defender que la apertura del estrecho de Ormuz "es una maniobra militar muy sencilla, relativamente segura". "Pero se necesita mucha ayuda", ha matizado, reiterando que la OTAN podría hacerlo, "pero hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo".

Trump ha cargado de nuevo este viernes contra sus aliados en la OTAN por su negativa a apoyar al país norteamericano a mantener la navegación en el estrecho de Ormuz, afirmando que estos países son "cobardes" y que la Alianza "es un tigre de papel" sin la presencia de Washington.

El mandatario aseguró en la víspera que su país no depende del comercio que pasa por este paso clave para el comercio mundial, por lo que defiende esta reapertura de Ormuz "para todos los demás".

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra el país asiático, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.