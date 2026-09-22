Trump no descarta un encuentro con Putin con motivo de la cumbre del G20 en Miami

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha descartado este martes un eventual encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, asegurando que este quiere poner fin a la guerra en Ucrania "tanto" como el presidente de este país, Volodimir Zelenski.

"Sé que se reuniría. Ya hemos tenido una reunión en Alaska. Creo que estaría dispuesto a tener otra. No sé qué pasará en Miami, pero se reunirá. Está dispuesto a reunirse", ha asegurado en declaraciones a los periodistas y en presencia de Zelenski, con quien se ha reunido poco después.

El inquilino de la Casa Blanca ha aludido a Miami, ya que será la ciudad que albergue la cumbre del G20 prevista para los días 14 y 15 de diciembre, y ha asegurado que a Putin "le gustaría que la guerra terminara tanto como al presidente Zelenski".

"Para ser sincero con usted, ya es hora. Están muriendo muchas personas. Ellos no quieren eso. Creo que ambos quieren que la guerra termine", ha agregado, poco antes de reunirse con Zelenski en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Trump ha destacado que su relación con el presidente de Ucrania es "muy buena" y que ambos están "intentando encontrar una solución" al conflicto iniciado hace ya más de cuatro años con la invasión rusa.

"Creo que se va a conseguir. De verdad que lo creo. Estoy convencido de que se va a conseguir. La relación es muy sólida, y con Europa también lo es. Y ya habéis visto lo que acaba de pasar con Groenlandia, que ha sido algo muy especial", ha apuntado.

Este mismo martes el presidente ucraniano ha asegurado que está dispuesto a reunirse con su par ruso en los márgenes de la cumbre del G20 de Miami si este es invitado, durante una entrevista concedida a la cadena alemana DW.

Sobre su encuentro con Trump, Zelenski ha señalado que ha estado centrado en la adopción de "posibles medidas de distensión que puedan allanar el camino hacia la diplomacia", asegurando que tanto Washington como Kiev "quieren que esta guerra sin sentido de Rusia termine antes del invierno".

El dirigente ha traslado su agradecimiento a Trump por "el trabajo continuado" de su delegación negociadora, en particular para la producción de misiles Patriot. "Esto es lo que ayudará a proteger vidas, en caso de que Rusia rechace las negociaciones y siga apostando por el terror de los misiles balísticos contra nuestro pueblo este invierno y más allá", ha manifestado en un comunicado.