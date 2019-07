Trump no tratará más con el embajador británico que le llamó "inepto" en un documento interno

Publicado 08/07/2019 21:24:54 CET

NUEVA YORK, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este lunes que no tratará nunca más con el embajador británico en Washington, Kim Darroch, quien calificó a Trump de "inepto", "inseguro" e "incompetente" en un documento interno para el Gobierno británico filtrado a la prensa.

"No conozco al embajador, pero no nos gusta ni es respetado dentro de Estados Unidos. No trataremos nunca más con él", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en su cuenta personal en Twitter.

Además Trump ha aprovechado para criticar a la primera ministra en funciones de Reino Unido, Theresa May. "Vaya lío han creado ella y sus representantes. Le dije qué debía hacer, pero decidió ir por el otro camino", ha apuntado Trump. "La buena noticia para el maravilloso Reino Unido es que pronto tendrán un nuevo primer ministro", ha añadido.

Trump ha indicado además que disfrutó "concienzudamente" su reciente visita de Estado a Reino Unido, pero señaló, en un nuevo revés para May, que "fue la reina quien más me impresionó".

May ha lamentado ya la filtración de los documentos confidenciales, aunque ha reiterado su confianza en el diplomático. May ha resaltado que el trabajo de Darroch implica "dar una opinión honesta y sin adornos" sobre la Administración estadounidense.

Los comentarios del diplomático han sido publicados por el diario británico 'Daily Mail', que ha indicado que las notas se remontan a 2017.

LOS COMENTARIOS DE DARROCH

En una nota de 2017, Darroch señala que "no se espera que la Administración Trump vaya a normalizarse significativamente de aquí en adelante". "No creemos que se vaya a volver menos disfuncional, menos impredecible, menos dividida y menos diplomáticamente torpe e inepta", recoge el texto.

Así, aconsejaba a los altos cargos británicos que adularan a Trump: "Para un hombre que ha llegado a ocupar el cargo más importante del planeta, el presidente Trump irradia inseguridad".

A pesar de que Trump ha asegurado en reiteradas ocasiones que las informaciones sobre divisiones internas son "fake news", Darroch aseguraba en sus notas que muchos de esos comentarios poseían credibilidad.

"Las historias sobre las luchas internas en la Casa Blanca, a nuestro juicio, son en su mayoría ciertas: múltiples fuentes las han confirmado a través de nuestros propios contactos en la Casa Blanca. Es un ambiente excepcionalmente disfuncional", manifestó el embajador. "No creo que esta Administración llegue a parecer nunca competente", añaden sus notas.

No obstante, Darroch pide no subestimar al presidente, dado que ha salido airoso de todos los escándalos en los que se ha visto envuelto.