Trump nombra secretario interino del Ejército al subsecretario del cuerpo de Obras Civiles tras la dimisión de Driscoll

Archivo - El hasta ahora subsecretario del Ejército para Obras Civiles y nuevo secretario en funciones del Ejército, Adam Telle - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el hasta ahora subsecretario del Ejército para Obras Civiles, Adam Telle, asume "con efecto inmediato" el cargo en funciones de secretario del Ejército, tras la dimisión de Dan Driscoll el pasado lunes entre rumores de desavenencias prolongadas durante meses con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

"Me complace anunciar que Adam Telle, actual subsecretario del Ejército para Obras Civiles, asumirá el cargo de secretario interino del Ejército, con efecto inmediato", ha anunciado Trump en redes sociales.

Telle sustituirá así, al menos temporalmente, a Driscoll, quien el pasado lunes presentó su dimisión. Sobre sus motivos, la conservadora cadena Fox News apuntó, citando a una fuente familiarizada con el asunto, que "Driscoll planteó a la Administración su preocupación por la transformación y la preparación del Ejército, y por el hecho de que Hegseth estuviera bloqueando esos esfuerzos, específicamente al despedir a los generales responsables".

Con todo, la Casa Blanca no reconoció tensión alguna y destacó que el ya exsecretario fue "sumamente eficaz impulsando la agenda del presidente (Donald) Trump para fortalecer nuevamente a Estados Unidos en el Departamento del Ejército".

Tampoco aludió a ninguna desavenencia el propio Driscoll, quien en un mensaje difundido desde la cuenta del secretario del Ejército un día después de presentar su dimisión destacó como "el honor de mi vida" ejercer tal puesto "bajo el mandato del presidente Trump y el secretario Hegseth".

"Nuestros soldados, civiles y sus familias son lo mejor de nuestra nación y me han inspirado cada día (...). Tuve el privilegio de trabajar con ellos para modernizar y agilizar la forma en que el Ejército recluta, entrena y equipa a la fuerza de combate más letal del mundo. No podríamos haber logrado este progreso sin el apoyo del secretario Hegseth", declaró.