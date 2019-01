Trump: "Nunca he trabajado para Rusia"

Publicado 14/01/2019 16:22:04 CET

WASHINGTON, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desmentido las informaciones publicadas en los últimos días por varios medios y que vinculan de nuevo al magnate con Moscú. "Nunca he trabajado para Rusia", ha subrayado este lunes ante los periodistas.

'The Washington Post' ha informado de que Trump ocultó detalles de sus reuniones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, e incluso confiscó las notas del traductor, mientras que 'The New York Times' ha asegurado que el FBI investiga si el mandatario norteamericano ha trabajado para Moscú en algún momento.

"Nunca he trabajado para Rusia y tú sabes la respuesta mejor que nadie", ha sentenciado Trump, al ser interrogado al respecto por la prensa. "Creo que es una desgracia que siquiera me plantees la pregunta", ha dicho el inquilino de la Casa Blanca, para quien todo forma parte de un "fraude".

La sombra de Rusia ha sobrevolado a Trump desde antes incluso de hacerse con el poder, a pesar de los intentos de las dos partes por negar toda connivencia. El fiscal especial Robert Mueller investiga la presunta injerencia electoral rusa, pero por ahora las imputaciones que ha impulsado no tienen que ver con la trama en sí.