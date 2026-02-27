Trump ordena a las agencias federales dejar de utilizar el software de Anthropic, incluyendo su modelo de IA

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a todas las agencias federales dejar de utilizar el software de la empresa Anthropic, incluyendo su modelo de Inteligencia Artificial, después de que sus directivos se negasen a levantar restricciones e incluir en sus contratos propósitos de uso militar basados en la "vigilancia doméstica masiva" o el desarrollo de "armas totalmente autónomas".

"No los necesitamos, no los queremos, y no haremos negocios con ellos de nuevo. Habrá un período de eliminación gradual de seis meses para agencias como el Departamento de Guerra que utilizan los productos de Anthropic en varios niveles", ha señalado el magnate republicano en redes sociales.

En este sentido, Trump ha instado a la empresa a cooperar con las autoridades o la Administración utilizará "todo su poder" para hacer cumplir la medida, "con graves consecuencias a nivel civil o penal" para ellos si deciden entorpecer la orden.

"Los locos de la izquierda en Anthropic han cometido un error desastroso al tratar de forzar al Departamento de Guerra y obligarlo a obedecer sus términos de servicio en lugar de nuestra Constitución. Su egoísmo pone en riesgo vidas estadounidenses, a nuestras tropas y también nuestra Seguridad Nacional", ha detallado.

La orden de Trump se produce después de que el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, se negara a cumplir con las demandas del Departamento de Defensa en cuanto a las restricciones de uso del modelo de la IA, conocido como Claude, asegurando que preferían no trabajar con el Pentágono a aceptar usos de su tecnología que puedan "socavar, en lugar de defender, los valores democráticos".

"Apoyamos el uso de la IA para misiones de Inteligencia extranjera y contrainteligencia, pero utilizar estos sistemas para vigilancia doméstica masiva es incompatible con los valores democráticos", señaló en un comunicado en el que precisó que esto representaba un "riesgo grave" para las "libertades fundamentales".

De igual forma, indicó que no iban a proporcionar un producto que pusiera en riesgo "a combatientes y civiles estadounidenses". "Hemos ofrecido trabajar directamente con el Departamento de Guerra en I+D para mejorar la fiabilidad de estos sistemas, pero no han aceptado esta oferta", señaló.

"El Departamento de Guerra ha declarado que solo contratará a empresas de IA que accedan a 'cualquier uso legal' (de estas herramientas) y eliminen las salvaguardas en los casos mencionados anteriormente", denunció.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, aseguró en redes sociales que el Departamento no tenía ningún interés en llevar a cabo "vigilancia doméstica masiva o desplegar armas autónomas", si bien defendió que debían levantarse restricciones para que el Gobierno pudiera utilizar la herramienta bajo cualquier "fin lícito", aludiendo a que empresas privadas no pueden decidir cómo se usan sus servicios.

La Administración Trump había amenazado a Anthropic con designarla como un riesgo para la cadena de suministro estadounidense. El Departamento de Defensa anunció en julio un contrato valorado en 200 millones de dólares para desarrollar la IA en el Ejército junto con Anthropic, Google, OpenAI y xAI.

Según reveló el diario 'The Wall Street Journal', el Ejército estadounidense utilizó Claude como parte de su operación para capturar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela pese a que Anthropic prohíben su uso con fines violentos, para el desarrollo de armamento o para llevar a cabo vigilancia sobre la ciudadanía.