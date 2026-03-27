Trump ordenará pagar a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte para frenar el "caos" aeroportuario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que firmará una orden ejecutiva en pro del "pago inmediato" a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para "poner fin rápidamente" al "caos" que, ha asegurado, cunde actualmente en los aeropuertos del país, dada la ausencia de personal de seguridad derivada del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, que ya supera los 40 días.

"Voy a firmar una orden en la que instruyo al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a que pague de inmediato a nuestros agentes de la TSA para hacer frente a esta situación de emergencia y poner fin rápidamente al caos demócrata en los aeropuertos", ha precisado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social, agregando que no será una "tarea fácil", pero que lo va a "hacer".

Este anuncio llega después de que cientos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hayan sido desplegados desde este pasado lunes en distintos aeropuertos del país a fin de mitigar las demoras derivadas de la falta de personal, decisión que ha sido ampliamente cuestionada por las numerosas acusaciones de exceso de fuerza vertidas por la oposición demócrata y organizaciones civiles durante sus actuaciones para detener a migrantes en situación de irregularidad en varias urbes del país.

Ello se une, a su vez, a la suspensión presupuestaria en que se encuentra desde el pasado mes de febrero la cartera de Seguridad Nacional, cuyo actual responsable, Mullin, ha jurado su cargo en esta misma semana, tras finalizar la prórroga otorgada por los demócratas que deseaban implementar cambios en el Departamento en respuesta a las criticadas actuaciones del ICE.

Este cierre implica la suspensión del sueldo de miles de empleados, así como de otras partidas, aunque que el Servicio de Inmigración y Aduanas sí puede seguir operando por medio de la dotación presupuestaria otorgada en la conocida como 'One Big Beautiful Bill Act', ley aprobada en junio que supuso una gran rebaja de impuestos y un aumento del gasto militar y la vigilancia de la inmigración.

"Quiero dar las gracias a nuestros trabajadores agentes de la TSA y también al ICE por la increíble ayuda que nos han prestado en los aeropuertos. No permitiré que los demócratas de la izquierda radical sigan teniendo a nuestro país como rehén", ha avanzado Trump tras asegurar que ha sido tal ala del espectro político nacional la que ha "provocado imprudentemente" una "verdadera crisis nacional".

Tal coyuntura, ha defendido el mandatario estadounidense, tiene que ver con que los demócratas "se niegan a financiar la aplicación de las leyes de inmigración a menos que los republicanos acepten sus políticas de fronteras abiertas", algo que según ha asegurado el líder nortamericano "nunca, jamás, volverá a suceder".

"Casi destruyeron nuestro país, permitiendo la entrada de 25 millones de personas procedentes de prisiones, instituciones psiquiátricas y manicomios, entre ellas traficantes de drogas y miles de asesinos, muchos de los cuales han matado a más de una persona", ha opinado el dirigente, aludiendo al gobierno de su predecesor demócrata, Joe Biden.

Por su parte, el republicano y nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha querido agradecer a Trump que "haya encontrado una manera de pagar" a los agentes de la TSA, atribuyendo las "largas filas" y los "miles" de vuelos perdidos por la ciudadanía estadounidense al "imprudente" cierre de su cartera.

"Los demócratas deben dejar de jugar a la política con nuestra seguridad nacional, dejar de castigar a nuestros empleados y reabrir el Departamento de Seguridad Nacional", ha zanjado Mullin a través de sus redes sociales.