El presidente de EEUU, Donald Trump, antes de una recepción de gala organizada por el presidente chino, Xi Jinping, en honor a los líderes de las economías de la APEC en el Centro Internacional de Intercambio de Shenzhen. - Бобылев Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un llamamiento a la calma entre la población estadounidense tras la sucesión de fallos técnicos registrados en los últimos días en bancos, sistemas de telecomunicaciones y el control aéreo, asegurando que se trata de "eventos aislados" vinculados a la instalación de nuevos equipos y descartando que exista motivo para hacer acopio de alimentos o agua.

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News, el mandatario ha restado gravedad a las interrupciones que afectaron a entidades como JPMorgan Chase, a Microsoft o a la Administración Federal de Aviación (FAA), tras la declaración de emergencia nacional sobre la red, y ha negado que respondan a un ataque coordinado.

"Todo está bien. Son eventos individuales", ha subrayado Trump, atribuyendo estas incidencias a procesos de renovación tecnológica en grandes compañías y en una infraestructura aérea con "50 años de antigüedad" que, según ha indicado, requiere una reforma integral mediante un único gran contrato público en lugar de inversiones fragmentadas.

En este sentido, el presidente ha respaldado la gestión del secretario de Transporte, Sean Duffy, y ha explicado que ordenó frenar el gasto disperso de una partida de 12.000 millones de dólares (10.940 millones de euros) para adjudicar una única licitación global a una gran compañía tecnológica que permita modernizar por completo el sistema de control aéreo estadounidense "en un par de años".

COOPERACIÓN CON LOS DEMÓCRATAS TRAS LAS 'MIDTERMS'

En el plano político interno, tras la victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de medio mandato ('midterms'), Trump ha vaticinado que los próximos dos años de legislatura serán "increíblemente productivos", asegurando que altos dirigentes demócratas ya se han puesto en contacto con él para negociar acuerdos ante la capacidad presidencial de bloquear sus iniciativas mediante el veto.

"Tengo el poder de veto. Tengo dos poderes muy fuertes como presidente: el poder del indulto y el poder del veto. Pueden aprobar todos los proyectos de ley que quieran, pero yo diré: veto, veto, veto. Quieren llegar a acuerdos porque saben que puedo bloquear todo lo que me envíen", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca.

Entre las iniciativas legislativas con consenso bipartidista, Trump ha destacado un proyecto de ley de incentivos fiscales para rescatar la industria cinematográfica y televisiva estadounidense frente a la fuga de rodajes a países como Reino Unido, Canadá o Australia, asegurando que ofrecerá ayudas superiores en un cinco por ciento con el respaldo de figuras demócratas como el senador Adam Schiff.

Por último, el mandatario ha puesto en valor la caída de los precios del petróleo registrada tras los comicios legislativos y ha defendido el apoyo prestado durante su primer mandato al empresario Elon Musk --de quien ha recordado sus recientes avances espaciales-- subrayando que Estados Unidos debe "cuidar a sus genios" y el liderazgo tecnológico de Silicon Valley.